来週の『風、薫る』“直美”上坂樹里、“文”内田慈の過去を聞くため“卯三郎”坂東彌十郎のもとへ
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第17週「脈動」が7月20日〜7月24日に放送される。
【写真】ある“疑惑”が浮上した文（内田慈）『風、薫る』第81回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第81回（7月20日放送）あらすじ
直美は文（内田慈）が自分の母親なのではないかと疑い始め、卯三郎（坂東彌十郎）に文の過去を聞きに行く。直美は寛太（藤原季節）にも調べてもらうよう頼み込むが…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】ある“疑惑”が浮上した文（内田慈）『風、薫る』第81回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第81回（7月20日放送）あらすじ
直美は文（内田慈）が自分の母親なのではないかと疑い始め、卯三郎（坂東彌十郎）に文の過去を聞きに行く。直美は寛太（藤原季節）にも調べてもらうよう頼み込むが…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。