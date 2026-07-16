【50代必見】個人年金とNISA、老後資金で「知らないと大損する」5つの違い

高額療養費制度の改正、月額負担増の裏に隠された「年間上限」で助かる人の条件とは

「意外と知らない」年金受給のベストな選択とは？迷った時に後悔しない“たった1つの正解”