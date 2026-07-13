「崖から飛び降りるように言え」ノルウェーFWに卑劣な殺害予告。SNSに10万件を超えるコメントが殺到。誹謗中傷の矛先はパートナーにも【Ｗ杯】
極めて卑劣な行為だ。ノルウェー代表のFWアレクサンデル・スルロットとそのパートナーが、SNS上で殺害予告を含む深刻な誹謗中傷に晒されている。ノルウェーメディア『Verdens Gang』が報じている。
ノルウェーは北中米Ｗ杯で同国史上最高のベスト８を果たした。準々決勝のイングランド戦は１−２で惜敗。この一戦で、スルロットのワンプレーが事の発端となった。
１−０で迎えた44分、相手DFに対し、スルロットとアーリング・ハーランドで２対１の状況になる。この場面でボールを保持していたスルロットはパスを選択せず、自らシュートを放ったが、相手GKジョーダン・ピックフォードに阻まれた。
スルロットは後に、このシーンについて「相手が動くのを待ってしまった。頭にあったのはアーリングへのパスだけだった。だけど、それができないと感じたため、シュートを選んだ」と振り返る。決して独りよがりなプレーではなかった。
だが、結果的に試合にも敗れたこともあり、スルロットのSNSは大炎上。記事によれば、彼のインスタグラムには10万件を超えるコメントが殺到し、「その多くが中傷的な内容」だったという。
「二度とサッカーをするな」
「彼はノルウェーで、いや世界で最も憎まれた男になった」
「ハーランドに嫉妬しているのか？」
また誹謗中傷の矛先は、スルロット本人だけでなく、彼のパートナーであるレナ・セルネスさんにも向けられた。彼女は日曜日の午後、インスタグラムのストーリーを更新し、この状況に言及した。
「ワールドカップとサッカーは多くの喜びをもたらしますが、多くの憎しみももたらします。本当は注目したくないのに、このようなコメントを目にすると、注目せざるを得ない」
セルネスさんは夫に向けられた、特に悪質なコメントのスクリーンショットも公開。そこには常軌を逸した脅迫が並んでいた。
「お前の夫にノルウェーを去って崖から飛び降りるように言え」
「お願いだから自殺してくれ、この馬鹿」
「彼を殺しに行く」
スルロットとの間に２人の子どもを持つセルネスさんは、「どんな状況であれ、このようなコメントをする前に、もう少し考えてくれることを願っています」と訴えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ノルウェーは北中米Ｗ杯で同国史上最高のベスト８を果たした。準々決勝のイングランド戦は１−２で惜敗。この一戦で、スルロットのワンプレーが事の発端となった。
１−０で迎えた44分、相手DFに対し、スルロットとアーリング・ハーランドで２対１の状況になる。この場面でボールを保持していたスルロットはパスを選択せず、自らシュートを放ったが、相手GKジョーダン・ピックフォードに阻まれた。
だが、結果的に試合にも敗れたこともあり、スルロットのSNSは大炎上。記事によれば、彼のインスタグラムには10万件を超えるコメントが殺到し、「その多くが中傷的な内容」だったという。
「二度とサッカーをするな」
「彼はノルウェーで、いや世界で最も憎まれた男になった」
「ハーランドに嫉妬しているのか？」
また誹謗中傷の矛先は、スルロット本人だけでなく、彼のパートナーであるレナ・セルネスさんにも向けられた。彼女は日曜日の午後、インスタグラムのストーリーを更新し、この状況に言及した。
「ワールドカップとサッカーは多くの喜びをもたらしますが、多くの憎しみももたらします。本当は注目したくないのに、このようなコメントを目にすると、注目せざるを得ない」
セルネスさんは夫に向けられた、特に悪質なコメントのスクリーンショットも公開。そこには常軌を逸した脅迫が並んでいた。
「お前の夫にノルウェーを去って崖から飛び降りるように言え」
「お願いだから自殺してくれ、この馬鹿」
「彼を殺しに行く」
スルロットとの間に２人の子どもを持つセルネスさんは、「どんな状況であれ、このようなコメントをする前に、もう少し考えてくれることを願っています」と訴えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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