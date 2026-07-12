第1子出産の筧美和子、産後ママを悩ませる“症状”を告白「物の距離感がつかめない」「セリフを覚えられるかな」
俳優・タレントの筧美和子（32）が、12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。友人のまいさんと第1子誕生までの壮絶な出産エピソードを語り、出産を経て仕事に復帰した現在、リアルに直面している“症状”を明かした。
【動画】筧美和子が明かす、産後ママを悩ませる“症状”
筧は「Miwako Kakei Podcast（仮）Ep.17『出産しました』」と題した動画で、一時的に物忘れがひどくなったり、意識のあり方が変わったりする現象の「マミーブレイン」について話し、「忘れっぽいとかもあるんですけど、物の距離感とかがつかめない」と「マミーブレイン」を感じることがあると明かした。
物を落としたり、こぼしたりすることが増えたといい、夫には「それマミーブレインなのかな、んーどうだろうみたいな感じ」と言われたというが、筧は「明らかに私的には今までと違う」「危機管理能力が働いていない」と感じると語っている。
本格的な仕事復帰に向けて「（マミーブレインの影響で）セリフを覚えられるかな」と、仕事脳への切り替えに不安をのぞかせる場面もあった。
筧は2025年3月3日に、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表。今年2月に第1子妊娠を報告し、6月1日に男児を出産したと伝えた。
【動画】筧美和子が明かす、産後ママを悩ませる“症状”
筧は「Miwako Kakei Podcast（仮）Ep.17『出産しました』」と題した動画で、一時的に物忘れがひどくなったり、意識のあり方が変わったりする現象の「マミーブレイン」について話し、「忘れっぽいとかもあるんですけど、物の距離感とかがつかめない」と「マミーブレイン」を感じることがあると明かした。
本格的な仕事復帰に向けて「（マミーブレインの影響で）セリフを覚えられるかな」と、仕事脳への切り替えに不安をのぞかせる場面もあった。
筧は2025年3月3日に、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表。今年2月に第1子妊娠を報告し、6月1日に男児を出産したと伝えた。