本日の『土スタ』は『豊臣兄弟！』明智光秀役・要潤が登場する「本能寺の変」直前スペシャル
本日7月11日13時50分からの生放送トーク番組『土スタ』（NHK総合）は、「大河ドラマ『豊臣兄弟！』いよいよ放送！本能寺の変 直前スペシャル」と題し、明智光秀役・要潤をゲストに迎える。
【写真】『豊臣兄弟！』“光秀”要潤、“信澄”緒形敦の告白に絶句 ネット騒然「ついに本能寺の変！」「まさかの黒幕!?」（ネタバレあり）
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟であり、名補佐役として知られた豊臣秀長を主人公に、戦国時代をダイナミックに描く物語。同作で要は明智光秀を演じている。
いよいよ迎える物語最大の山場――「本能寺の変」。信長と義昭の狭間で揺れ続けた光秀は、なぜ“本能寺”へと向かうのか。『土スタ』では、初登場から最新話までを振り返りながら、今作ならではの“人間味あふれる明智光秀”を徹底解剖する。さらに、小栗旬、尾上右近からのスペシャルメッセージや、芸歴25年を彩る“要潤の七変化”にも迫る、本能寺直前だからこその特別版をおくる。
“本能寺の変”の直前だからこそ語れる明智光秀の真実。そして、25年間第一線を走り続ける俳優・要潤の知られざる魅力。歴史ファンも、大河ファンも、要潤ファンも見応えたっぷりの1時間に。
『土スタ』「大河ドラマ『豊臣兄弟！』いよいよ放送！本能寺の変 直前スペシャル」は、NHK総合にて7月11日13時50分放送。
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大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟であり、名補佐役として知られた豊臣秀長を主人公に、戦国時代をダイナミックに描く物語。同作で要は明智光秀を演じている。
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『土スタ』「大河ドラマ『豊臣兄弟！』いよいよ放送！本能寺の変 直前スペシャル」は、NHK総合にて7月11日13時50分放送。