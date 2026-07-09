トヨタ新型「GR86」発表に反響殺到！

2026年6月、トヨタのアメリカ法人が「GR86」の2027年モデルを発表しました。新たなモデルに、ユーザーからもさまざまな反応が寄せられています。

GR86は、トヨタとスバルが共同開発したピュアスポーツモデルで、全長約4.3mの扱いやすいボディサイズを採用しています。低重心を実現する水平対向エンジンとFR（フロントエンジン・リアドライブ）レイアウトを組み合わせ、ドライバーの意のままに操れる走りを追求しています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「GR86」です！（33枚）

2012年に初代「86」としてデビューし、手頃な価格で本格的なFRスポーツカーを楽しめるモデルとして高い評価を獲得しました。その登場は、スポーツカー市場に新たな流れをもたらしましあ。

2021年にはトヨタのスポーツブランド「GR」の名を冠したGR86へと進化しました。エンジン排気量の拡大やボディ剛性の向上などにより、走行性能をさらに高めています。

今回アメリカで発表された2027年モデルでは、ソリッドグレーを基調とした新色「サンダー」が追加されました。光の当たり方により表情を変え、GR86の彫りの深いボディラインやスポーツカーらしい存在感を際立たせるカラーとなっています。

インテリアでは、「プレミアム」グレードに新たな「コックピットレッド」を設定。ブラックを基調としながら、シートサイドなどにレッドを配色することで、スポーティさを演出しています。

パワートレインは従来通り、2.4リッター水平対向4気筒エンジンを搭載。最高出力228馬力、最大トルク184lb-ftを発生し、6速MTまたは6速ATを組み合わせています。

また、操作性を高めるためにスロットルキャリブレーションを見直し、アクセル操作時の応答性をより自然でなめらかにしました。

さらに、ギアのシフトインターロック部分の面取り寸法を約0.5mm拡大するという、細部まで追求した改良を実施し、5速から4速へのシフトダウン時のフィーリングを改善するなど、ドライバーとクルマの一体感をさらに高めました。

Brembo製ブレーキやSACHS製ダンパーなどを含むパフォーマンスパッケージは引き続き設定されます。価格や仕様などの詳細は未定。販売店には今夏から順次導入される見込みです。日本での発売は未発表となっています。

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2027年モデルの発表を受け、インターネット上では多くの反響が見られました。

デザイン面では「カッコよすぎ…」「この新色いいな。日本でも出たら乗り換えようかな」「ロードスターのエアログレーみたいに造形を際立たせるけど、派手すぎないのが良い感じ」といった、声が上がっています。

また、「フィーリングの改善は魅力として結構デカい」「（GR86の採用する）アイシンのトランスミッションは世界一だと思ってる」など、細かな改良に注目した投稿も見られました。

一方で「オートブリッピングやフラットシフトも搭載してほしい」や「2027年モデルでは価格も高くなるのでは？」といった、期待や不安の声もありました。

このように注目を集めているGR86の2027年モデル。

米国で進められている改良が、日本仕様にどのような形で導入されるのか、今後の発表に期待したいところです。