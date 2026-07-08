総合診療医のマンデリン氏によるYouTubeチャンネル「YouTube医療大学 【1日10分で聞いて学べる】」が、「【腰痛と思ったら…】見逃すと『世界一怖い』すい臓がんの危険サイン【症状から予防法まで徹底的に解説】現役医師」と題した動画を公開した。動画では、生存率が低く「がんの王様」とも呼ばれるすい臓がんについて、発見しづらい理由と、体が発する5つのSOSサインを解説している。



マンデリン氏はまず、すい臓がんは早期発見と進行後発見で5年生存率に20倍以上の差があると指摘する。しかし、すい臓は体の奥深くに位置するため見つけにくく、一般的な血液検査である腫瘍マーカー「CA19-9」も早期段階では約半分が見逃されるという事実を明かした。「腫瘍マーカーが正常だから大丈夫、という考え方だけは今日この瞬間に捨ててください」と警鐘を鳴らす。



そこで頼りになるのが、体が発するSOSサインである。オックスフォード大学などの大規模データを基に、マンデリン氏は5つのサインをランキング形式で紹介した。第5位は「背中から腰にかけての痛み」。食後に悪化したり、仰向けで痛みが強まったりする特徴があるという。第4位は片足だけの急な腫れを伴う「足のむくみ」。第3位は、50歳以上で家族歴や肥満がないのに発症する「突然の糖尿病」であり、すい臓のインスリンを生成する機能の低下が原因だと解説した。



さらに第2位として、足のすねにできる赤いしこりや首の黒ずみといった「皮膚の変化」を挙げた。そして第1位は「のどの渇きと濃い尿」である。血糖値の上昇による異常なのどの渇きと、胆管の圧迫により排出できなくなったビリルビンが尿として出るため、お茶やコーラのような濃い色の尿が出ることがあると語る。



マンデリン氏は動画の終盤で、該当する症状がある場合のセルフチェックや、かかりつけ医への相談、エコーや造影CT、MRCPといった精密検査の選び方など、具体的なアクションプランを提示した。すい臓がんの初期症状を知り、体の小さな変化を見逃さずに適切な行動をとることが、命を守る最大の予防策であると結論付けている。



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