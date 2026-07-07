意外と知らない日本の巨大産業都市の衰退。かつて人口20万人を誇った街の駅前がシャッター街になった理由とは
YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が「【かつては日本有数の巨大産業都市】いまや駅前がほぼスラム状態…今や人口が「半減」して廃墟化した街がヤバすぎた【ゆっくり解説】」を公開した。動画では、かつて炭鉱で栄えながらも、現在は駅前がシャッター街と化した福岡県大牟田市の新栄町周辺を探索し、その衰退の理由を紐解いている。
動画は、西鉄特急が停車する新栄町駅周辺の探索から始まる。駅前という好立地でありながら、かつて大型商業施設として賑わった「サンリブ」の跡地には落書きだらけのシャッターが閉ざされ、周辺の店舗も相次いで閉店している現状が映し出される。「サンリブの閉店は、この街の衰退の象徴的な出来事だな」と動画内では指摘されている。さらに、唯一形が残るアーケード商店街「エレガンス一番街」も、ごく一部の店舗を除いて営業しておらず、まるで時間が止まったかのような静けさが漂っていた。
大牟田市は、1959年に人口20万人を突破した巨大産業都市だった。その発展を支えたのが、世界遺産にも登録された「三池炭鉱」である。「炭鉱労働者や家族が集まり、その影響で商店や飲食店も増え、かつては大牟田市の中心ともいえる場所だった」と解説される通り、新栄町周辺は駅の移転や区画整理に合わせて造られた最先端の街だった。
しかし、エネルギー革命による規模縮小を経て1997年に炭鉱が閉山すると事態は一変する。労働者の流出による人口減少に加え、車で行ける郊外の大型ショッピングモールへと買い物の拠点が移ったことで、中心市街地の空洞化が加速した。その結果、大牟田市の人口はピーク時の半分となる約10万人にまで減少している。
かつて計画的に造られ、繁栄を極めた街が、数十年の間にシャッター街へと変貌した姿は、産業構造の変化が地方都市に与える影響の大きさを物語っている。一方で、動画の終盤では難航していた駅周辺の再開発計画が現在も進行中であることが示された。日本の地方都市が抱える課題の縮図とも言える新栄町の現状と、今後の再生に向けた取り組みに考えさせられる内容となっている。
動画は、西鉄特急が停車する新栄町駅周辺の探索から始まる。駅前という好立地でありながら、かつて大型商業施設として賑わった「サンリブ」の跡地には落書きだらけのシャッターが閉ざされ、周辺の店舗も相次いで閉店している現状が映し出される。「サンリブの閉店は、この街の衰退の象徴的な出来事だな」と動画内では指摘されている。さらに、唯一形が残るアーケード商店街「エレガンス一番街」も、ごく一部の店舗を除いて営業しておらず、まるで時間が止まったかのような静けさが漂っていた。
大牟田市は、1959年に人口20万人を突破した巨大産業都市だった。その発展を支えたのが、世界遺産にも登録された「三池炭鉱」である。「炭鉱労働者や家族が集まり、その影響で商店や飲食店も増え、かつては大牟田市の中心ともいえる場所だった」と解説される通り、新栄町周辺は駅の移転や区画整理に合わせて造られた最先端の街だった。
しかし、エネルギー革命による規模縮小を経て1997年に炭鉱が閉山すると事態は一変する。労働者の流出による人口減少に加え、車で行ける郊外の大型ショッピングモールへと買い物の拠点が移ったことで、中心市街地の空洞化が加速した。その結果、大牟田市の人口はピーク時の半分となる約10万人にまで減少している。
かつて計画的に造られ、繁栄を極めた街が、数十年の間にシャッター街へと変貌した姿は、産業構造の変化が地方都市に与える影響の大きさを物語っている。一方で、動画の終盤では難航していた駅周辺の再開発計画が現在も進行中であることが示された。日本の地方都市が抱える課題の縮図とも言える新栄町の現状と、今後の再生に向けた取り組みに考えさせられる内容となっている。
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魔理沙（右側）