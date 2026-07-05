TBS・野村彩也子アナ、オフ感満載のキュートな姿に反響「可愛すぎて反則」「モデル並みの抜群スタイル」
TBSの野村彩也子アナウンサーが、5日までにInstagramを更新。オフ感あふれるかわいい近影を公開し、ファンから絶賛の声が上がった。
【写真】足ながすぎ！ モデル顔負けな野村彩也子アナの美スタイル（ほか5枚）
こっちのけんと×リアルピースのトーク番組『こちけんリアピのてれび1年生』（TBS）などを担当番組にもつ野村アナは「自分でエスプレッソとミルクを混ぜて作る カフェラテにどきどきしながら 正解がわからないけどそれっぽくできた 最近のキャップもついでに」とつづり、おしゃれなカフェのような場所で撮影したオフショットを複数アップ。
白のワンピースとサングラスを合わせた休日感あるコーデで、スイーツやコーヒーを楽しむ姿がとてもかわいらしく、モデルかアイドルのようだ。
コメント欄でも彼女の美貌に魅了されたファンから「天使」「可愛すぎて反則」「モデル並みの抜群スタイル」「アナウンサーとは思えないかわいさ」「破壊力ある可愛さ」などの声が上がっている。
引用：「野村彩也子」Instagram（＠nomurasayako）
【写真】足ながすぎ！ モデル顔負けな野村彩也子アナの美スタイル（ほか5枚）
こっちのけんと×リアルピースのトーク番組『こちけんリアピのてれび1年生』（TBS）などを担当番組にもつ野村アナは「自分でエスプレッソとミルクを混ぜて作る カフェラテにどきどきしながら 正解がわからないけどそれっぽくできた 最近のキャップもついでに」とつづり、おしゃれなカフェのような場所で撮影したオフショットを複数アップ。
コメント欄でも彼女の美貌に魅了されたファンから「天使」「可愛すぎて反則」「モデル並みの抜群スタイル」「アナウンサーとは思えないかわいさ」「破壊力ある可愛さ」などの声が上がっている。
引用：「野村彩也子」Instagram（＠nomurasayako）