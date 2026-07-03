板垣李光人、“口にできなかった”秘密告白【口に関するアンケート】
【モデルプレス＝2026/07/03】俳優の板垣李光人が7月3日、都内で開催された映画『口に関するアンケート』初日舞台挨拶に、綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）、清水崇監督とともに出席。これまで口にできなかった秘密を明かした。
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「口にしたいけど口にできなかった秘密」という話題では、板垣が「あっち向いてホイに勝てた記憶がない」と書いたフリップを披露。その場で綱とのあっち向いてホイに挑戦した。「こういう時、勝っちゃうんだよな」とつぶやく板垣に、綱は「大丈夫、俺、めっちゃ強いから」とフォロー。ところが綱の繰り出す指を次々とかわす粘りを見せた板垣が、最後には勝利をおさめ、「勝った！初めて勝ちました！」と拳を突き上げ喜んでいた。
また、板垣は2025年に始まった本作の撮影について「暑い時期に撮影が始まって、また今、こうやって暑くなってくる時に公開されて。長いようで短かったなって思います」と回顧。「キャストの皆さんとプロモーションの活動を色々やらせていただいて、現場で関わっている時よりもさらに仲良くなった…っていう認識でいいですか？」とキャスト陣に尋ねると、綱や吉川は「弱々しく言われても」「仲良くなったじゃないですか！」と応じて盛り上げていた。
また、MOMONAは「私は演技の経験もあまりない中で、右も左も分からずという感じで、本当にたくさんの方に支えていただいて、そのおかげでこうして本日の公開日を迎えることができました」としみじみ。続けて「キャストの皆様、そしてスタッフの皆様、本当にありがとうございます」と感謝した。（modelpress編集部）
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◆板垣李光人「口にしたいけど口にできなかった秘密」
「口にしたいけど口にできなかった秘密」という話題では、板垣が「あっち向いてホイに勝てた記憶がない」と書いたフリップを披露。その場で綱とのあっち向いてホイに挑戦した。「こういう時、勝っちゃうんだよな」とつぶやく板垣に、綱は「大丈夫、俺、めっちゃ強いから」とフォロー。ところが綱の繰り出す指を次々とかわす粘りを見せた板垣が、最後には勝利をおさめ、「勝った！初めて勝ちました！」と拳を突き上げ喜んでいた。
また、MOMONAは「私は演技の経験もあまりない中で、右も左も分からずという感じで、本当にたくさんの方に支えていただいて、そのおかげでこうして本日の公開日を迎えることができました」としみじみ。続けて「キャストの皆様、そしてスタッフの皆様、本当にありがとうございます」と感謝した。（modelpress編集部）
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