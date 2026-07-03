22歳“グラビア界のニュースター”、撮影姿が「破壊力すごい」「美しすぎる」 1st写真集発表にも大反響
“グラビア界のニュースター”こと高野真央（※高＝はしごだか）が3日までにInstagramを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。
【写真】22歳“グラビア界のニュースター”、ネット衝撃の抜群プロポーション 水着ショットも（10枚）
先月、1st写真集（講談社）を7月29日に発売すると明かし、大きな反響を呼んだ高野。今回の投稿では「この衣装すっっっごくお気に入り！ ヘアセットと相まってめちゃくちゃ可愛いの」とつづり、写真集の撮影裏ショットを披露。ファンからは「破壊力すごい」「美しすぎる」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まっている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）
【写真】22歳“グラビア界のニュースター”、ネット衝撃の抜群プロポーション 水着ショットも（10枚）
先月、1st写真集（講談社）を7月29日に発売すると明かし、大きな反響を呼んだ高野。今回の投稿では「この衣装すっっっごくお気に入り！ ヘアセットと相まってめちゃくちゃ可愛いの」とつづり、写真集の撮影裏ショットを披露。ファンからは「破壊力すごい」「美しすぎる」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まっている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）