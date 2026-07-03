高野真央、ソロショット　※「高野真央」Instagram

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　“グラビア界のニュースター”こと高野真央（※高＝はしごだか）が3日までにInstagramを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。

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　先月、1st写真集（講談社）を7月29日に発売すると明かし、大きな反響を呼んだ高野。今回の投稿では「この衣装すっっっごくお気に入り！　ヘアセットと相まってめちゃくちゃ可愛いの」とつづり、写真集の撮影裏ショットを披露。ファンからは「破壊力すごい」「美しすぎる」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まっている。

　栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。

引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）