意外と知らない「第二の夕張を回避した街」北海道芦別市の現状とは？負債75億円の観光政策と再建の謎

意外と知らない沖縄のリアル…年間500万人の観光客が素通りする「名護市」中心街の衰退っぷり

知っておきたい限界集落のリアル。人口1万人から「今115人だ」と激減した北海道の炭鉱街・芦別市の栄枯盛衰