◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 セネガル 2―3 ベルギー（2026年7月1日 シアトル）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦は1日（日本時間2日）に行われ、セネガル（FIFAランク18位）がベルギー（FIFAランク10位）に逆転負け。2点リードで終盤を迎えるもまさかの2失点。土壇場で追いつかれると延長後半アディショナルタイムにはPKから失点。2点差をひっくり返され無念の1回戦敗退となった。

セネガルは1次リーグI組を1勝2敗で突破。フランス、ノルウェーに連敗するも第3戦でイラクに5―0と大勝。勝ち点3ながら得失点差により3位通過争いギリギリの8番手で32強入りを決めた。

試合は前半25分、FWマネ（アルナスル）の左からのクロスをFWのI・サール（クリスタルパレス）が頭で合わせ右ポストに弾かれたこぼれ球にMFディアラ（サンダーランド）が詰め先制ゴール。序盤の攻勢を生かしてリードを奪った。

前半アディショナルタイム、DFデクイペル（ブライトン）に強烈なミドルシュートを浴びるもGKディアウ（ルアーブル）がファインセーブ。ほぼ死角から飛んできたボールに鋭い反応を見せ右手一本で弾き出した。

すると後半6分に待望の追加点。後方からの縦パスに抜け出したI・サールが胸トラップして右足一閃。後方から相手にチャージを受けバランスを少し崩しながらも正確にゴール右隅を撃ち抜いて2点目。日本代表MF鎌田の同僚でもあるI・サールは今大会絶好調。3戦連発で今大会4点目をマークした。

しかし後半41分、途中出場のFWルカク（ナポリ）1点を返されると3分後にもMFティーレマンス（アストンビラ）に頭で決められ失点。土壇場で追いつかれ延長戦に突入した。

延長戦では互いに決め手を欠いたが後半アディショナルタイムにPKを献上。これをMFティーレマンスに決められ無念の逆転負け。終盤2点リードをひっくり返され大会を去ることになった。