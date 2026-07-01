買うべきか？1万7000円台の投げ売りiPhone 11…「めちゃくちゃ面白い」驚きの性能
YouTubeチャンネル「ぶんそあ【機種変チャンネル】」が、「【絶対買え】17,800円の「投げ売りiPhone」がヤバすぎる…他社スマホ終了？【コスパ最強】」と題した動画を公開した。動画では、ぶんそあがAmazonの認定整備済み品として約1万7000円台で販売されていた「iPhone 11」を購入し、約20時間使用した結果をレビュー。その驚きのコストパフォーマンスと、独自の活用法を語っている。
ぶんそあは、過去最安クラスだという1万7871円でiPhone 11の64GBモデル（ブラック）を購入。開封して本体を確認すると、画面下部や側面に擦り傷やぶつけた跡はあるものの、全体的には「めっちゃ綺麗」と驚きを見せた。
その後、実際に20時間ほど使用した感想として、「めちゃくちゃ楽しかった」と評価。YouTubeの視聴やAIアプリの利用など、日常的な動作においては「何の問題もなかった」と語る。さらに次期OSへのアップデート対応も発表されており、動作の高速化にも期待を寄せた。
また、音質についてもテストを実施。他のiPhoneと並べて同じ音楽を再生し、「普通に聞ける音質」と高く評価した。その上で、この価格であれば、メインのスマートフォンでゲームをしながら実況を見るためのサブ機や、固定電話代わり、あるいは子供や祖父母のスマホデビュー用として「めっちゃおトク」であると熱弁している。
一方で、デメリットも指摘する。バッテリーの最大容量が80%であるため減りが早く、「メインスマホとしてこのスマホを買うのはきつい」と断言。また、最新のディスプレイと比較すると、画面の最大輝度が暗く感じる点にも触れた。
総評として、ぶんそあはバッテリーやディスプレイの妥協点はあるものの、1万7000円台という価格を考慮すれば「現状ベストクラスだ」と結論づけた。最新機種にこだわらず、用途を絞ってサブ端末を活用したい層にとって、中古のiPhone 11は魅力的な選択肢となりそうだ。
ぶんそあは、過去最安クラスだという1万7871円でiPhone 11の64GBモデル（ブラック）を購入。開封して本体を確認すると、画面下部や側面に擦り傷やぶつけた跡はあるものの、全体的には「めっちゃ綺麗」と驚きを見せた。
その後、実際に20時間ほど使用した感想として、「めちゃくちゃ楽しかった」と評価。YouTubeの視聴やAIアプリの利用など、日常的な動作においては「何の問題もなかった」と語る。さらに次期OSへのアップデート対応も発表されており、動作の高速化にも期待を寄せた。
また、音質についてもテストを実施。他のiPhoneと並べて同じ音楽を再生し、「普通に聞ける音質」と高く評価した。その上で、この価格であれば、メインのスマートフォンでゲームをしながら実況を見るためのサブ機や、固定電話代わり、あるいは子供や祖父母のスマホデビュー用として「めっちゃおトク」であると熱弁している。
一方で、デメリットも指摘する。バッテリーの最大容量が80%であるため減りが早く、「メインスマホとしてこのスマホを買うのはきつい」と断言。また、最新のディスプレイと比較すると、画面の最大輝度が暗く感じる点にも触れた。
総評として、ぶんそあはバッテリーやディスプレイの妥協点はあるものの、1万7000円台という価格を考慮すれば「現状ベストクラスだ」と結論づけた。最新機種にこだわらず、用途を絞ってサブ端末を活用したい層にとって、中古のiPhone 11は魅力的な選択肢となりそうだ。
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youtube.com/@bunsoa_afropine YouTube