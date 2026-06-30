広瀬アリス、オーディションで『トイ・ストーリー』リリーパッド役に 10歳下の井上和にデレデレ「やだっ、かわいい」
俳優の広瀬アリス（31）が6月30日、東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムで行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア舞台あいさつに登壇した。
【写真】「滅！」ポーズをバッチリ決めた広瀬アリス
イベントでは、声優のオファーがあったときのことを回顧。リリーパッド役の広瀬はオーディションで役を勝ち取ったそうで、「素直にうれしかったです。ずっと夢の中にいるような感覚です」と笑みを浮かべた。
共に登壇したスヌッピー役の井上和（21）は「私は今21歳で、小さい時から『トイ・ストーリー』が身近にあったので、子どもの時にこういうワクワク感があったなっていう気持ちと、今大人になって、この作品を見て感じるものってやっぱ違うので、いろんな方に楽しんでいただけたらなと思います」と年齢を重ねて感じ方が変化したことを語った。
井上の言葉を聞いた広瀬は「21って若いねぇ〜」と声を掛けると、井上は「ご一緒できてうれしいです」とにっこり。広瀬は「やだっ、かわいい」と井上にデレデレしていた。
イベントには、広瀬と井上のほか、ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、日下由美（ジェシー役）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が登壇した。
【写真】「滅！」ポーズをバッチリ決めた広瀬アリス
イベントでは、声優のオファーがあったときのことを回顧。リリーパッド役の広瀬はオーディションで役を勝ち取ったそうで、「素直にうれしかったです。ずっと夢の中にいるような感覚です」と笑みを浮かべた。
共に登壇したスヌッピー役の井上和（21）は「私は今21歳で、小さい時から『トイ・ストーリー』が身近にあったので、子どもの時にこういうワクワク感があったなっていう気持ちと、今大人になって、この作品を見て感じるものってやっぱ違うので、いろんな方に楽しんでいただけたらなと思います」と年齢を重ねて感じ方が変化したことを語った。
井上の言葉を聞いた広瀬は「21って若いねぇ〜」と声を掛けると、井上は「ご一緒できてうれしいです」とにっこり。広瀬は「やだっ、かわいい」と井上にデレデレしていた。
イベントには、広瀬と井上のほか、ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、日下由美（ジェシー役）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が登壇した。