そんな衣装で大丈夫？韓国美人チア、“零れそう”な大胆キャミソールSHOTに騒然「とんでもなく魅力的」

韓国の人気チアリーダー、キム・ヒョニョンの大胆衣装がファンを釘付けにしている。

【写真】キム・ヒョニョン、水着から零れ落ちそうな圧巻ボリューム

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「Leopards感謝会♡ヒョニョンは赤いよ」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、鮮やかな色彩が目を引くキャミソールと黒のミニスカートを組み合わせた衣装に身を包み、艶やかなダンスを披露するキム・ヒョニョンが写っている。

目鼻立ちの整ったビジュアルの良さはさることながら、首元が大きく開いた衣装で圧巻のプロポーションを惜しげもなくあらわにしたキム・ヒョニョン。彼女の投稿には「とんでもなく魅力的…」「可愛すぎる」「綺麗だ！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

2000年9月5日生まれで25歳のキム・ヒョニョンは、2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北地区大会」でスター賞と人気賞を受賞し、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱・慶北大会」では最優秀モデル賞を獲得。2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に入賞するなど、さまざまな舞台でその美貌と存在感を証明してきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、さらに台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団にも所属し、華やかな魅力で人々を虜にしている。