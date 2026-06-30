東京ドームで３月に行われた野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の日本戦チケットなどを高額転売したとして、警視庁は３０日、千葉県船橋市、会社員の男（６１）をチケット不正転売禁止法違反容疑で逮捕したと発表した。

逮捕は２８日。

同庁は、男が２０２３年４月〜今年３月に、ＷＢＣや昨年３月の米大リーグの試合、プロ野球の巨人戦のチケット２９７枚を仲介サイトを通じ、定価の最大約４０倍で不正転売し、計２４３万円を違法に得たとみて調べている。

発表によると、男は昨年２月１４日〜今年２月２８日、興行主の事前の同意を得ず、ＷＢＣ１次ラウンド（東京プール）の日本―チェコ戦と米大リーグ・ドジャース―阪神戦のチケット計３枚（計約３万３０００円）を仲介サイトに出品。定価の最大約１２・５倍で販売し、石川県の５０歳代女性ら男女２人に計約３８万円で不正に転売した疑い。調べに「販売価格を超える値段で転売したことに間違いない」と認めている。

男は２２年から巨人戦シーズンシートの契約者で、シート契約者向けの先行抽選を利用し、３枚のチケットを購入していた。

ＷＢＣ東京プールは東京ドームで３月５〜１０日に計１０試合が行われ、ドジャースの大谷翔平選手らが出場した。男のチケットを購入した女性は「大谷選手を見たくてどうしてもチケットを取りたかった」と説明したという。