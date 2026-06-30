「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は前半、佐野海舟（マインツ）のゴールで先制したものの、後半に２失点して、最多５度の優勝を誇るブラジルに逆転負けした。５度目の挑戦だった決勝トーナメント１回戦突破はならなかった。２００２年日韓、０６年ドイツＷ杯日本代表の福西崇史氏が分析した。

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前半は理想的だった。試合の入りでプレッシャーをかけにいって、だめだったら引いて、できる限りのことはできた。佐野が守備から切り替えて出ていき、思い切りの良さから点を取れたし、そこから守り切った前半はやるべきことができた。狙い通りだった。

後半、後手後手になった部分は仕方がない。ブラジルもリスクを負っている。あそこまで押し込まれると出ていけない。それをはね返すことができず、決めるべきときに決められた。結果論だが、相手が上回ったということだ。

１失点目は深くまでいかれたのは仕方がない部分もある。クロスのところにだれかがいかなくてはいけないけど、いけなかった。ではバックパスした瞬間にラインを上げたかというと、オフサイドを取れたはずなのに取れなかった。カゼミロがあそこにいるということは、だれかしらがマークは付きづらいにしても付かなくてはいけない。一つ一つのことが失点につながったと思う。

２失点目は疲れもあっただろう。立ち位置で言えば、田中がボールを取った瞬間、サポートが遅かったし、取られた瞬間に自分の立ち位置が相手に近かったかというと、立つ場所は良くなかったから、遅れて佐野がいかなくてはいけない。シュートが来るのでは、ということで後手後手になっているので、絞らなくてはいけない。

相手に出されたといっても、菅原が絞れたかというと絞れていなかった。どこが悪いかというと、どこも悪い。田中が取った瞬間の油断だろう。

ブラジルのボールを回して回して、押し込んで押し込んで、という圧力にやられてしまったが、一つの原因でやられたわけではない。個の力であり、少しの差であり、でも結果として勝てなかったということだ。

ブラジルの視点からいうと焦っていたと思う。ただ、後半に押し込めたからこのまま行くぞ、ということになった。比較的に早く追いつけたのも大きく、安心しただろう。プレッシャーもあったはずで、最後に決めきることを考えたらさすが、と言わざるを得ない。

日本は１次リーグをどうやって戦っていくか、そして優勝を目指すためにどうやってチームをどう持っていくかを準備してきて、そういうところをしっかり見せた４試合だった。素晴らしい戦いで、強いと思った。決勝トーナメントを勝ち抜いていく上で、しっかり戦えるチーム力、個の能力を上げざるを得ないのだろうが、課題を見つけた。

優勝を目標にしていたが、近い将来への期待はある。優勝と言うとばかにされていた時代から、今回、壁にぶつかった。まだまだ足りないと、気付くことがたくさんあった。努力を続けられるし、前進していると思う。ただ、世界はもっと進んでいるし、前進し続けることだ。