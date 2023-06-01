日本が強豪ブラジル戦で先制ゴール

日本代表は現地時間6月29日、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦。

前半にMF佐野海舟が圧巻の一撃を決め、SNS上では「えぐすぎる」「ばけもんすぎる」と驚きの声が広がっている。

森保一監督はグループステージ第3戦のスウェーデン戦からスタメンを4人変更した 。前戦ではベンチスタートだったDF冨安健洋、DF谷口彰悟、MF伊東純也、そして佐野を起用し、ワントップにはFW上田綺世が入った 。W杯での対戦は2006年ドイツ大会以来、実に20年ぶりとなるブラジルを相手に 、森保ジャパンが先手を取る。前半、ピッチで躍動した佐野が相手のパスをカットすると、そのままボールを運びミドルシュート。圧巻のゴールを叩き込んだ。

優勝候補相手に決めた衝撃の一発に、SNS上ではファンから「えぐすぎる」「すげえええ」「天才」「ばけもんすぎる」と驚愕のコメントが寄せられていた。世界中の注目が集まる大舞台での活躍に「世界に衝撃」「見つかってしまった」「世界にバレてしまう」といった声も上がっていた。歴史的な王国撃破へ向けた起爆剤となるプレーに、ファンの熱い視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）