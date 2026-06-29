M!LK、5ヶ月連続リリース企画の“第3弾”メンバー発表 まさかの“ソロ”にファンも驚き「息してる????」「予想外すぎて笑った」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの公式Xが28日に更新され、5ヶ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」第3弾のメンバーを発表。ファンからは歓喜や驚きの声が続々上がっている。
【動画】「塩崎太智推し息してる????」公開されたアニメーション映像
同プロジェクトでは、第1弾として4月27日に「アイドルパワー」を配信リリース。第2弾として曽野舜太＆山中柔太朗がユニット曲として「真・運命」（マジ・デスティニー）を6月17日に配信リリースした。
今回の第3弾では、前回同様にメンバーを模したキャラクターによるアニメーションでメンバーを発表。塩崎太智（※崎=たつさき、25）によるソロプロジェクトであることが明かされた。
この発表にSNSでは「塩崎太智推し息してる????」「えーーーーー!!!だいちゃん、ソロ??」「予想外すぎて笑った」「太智くんのソロは期待大 絶対神曲」「だから昨日X開設したのかな」「楽しみすぎるよだいちゃん!!!!」「周りに木箱？とか浮き輪とか波とかあるから船っぽい曲なのかな 楽しみにしてます」「船の中みたいになってる。ワンピース？ルフィっぽい感じになるのかなぁ」など、続々と反響が寄せられている。
【動画】「塩崎太智推し息してる????」公開されたアニメーション映像
同プロジェクトでは、第1弾として4月27日に「アイドルパワー」を配信リリース。第2弾として曽野舜太＆山中柔太朗がユニット曲として「真・運命」（マジ・デスティニー）を6月17日に配信リリースした。
この発表にSNSでは「塩崎太智推し息してる????」「えーーーーー!!!だいちゃん、ソロ??」「予想外すぎて笑った」「太智くんのソロは期待大 絶対神曲」「だから昨日X開設したのかな」「楽しみすぎるよだいちゃん!!!!」「周りに木箱？とか浮き輪とか波とかあるから船っぽい曲なのかな 楽しみにしてます」「船の中みたいになってる。ワンピース？ルフィっぽい感じになるのかなぁ」など、続々と反響が寄せられている。