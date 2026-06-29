「我々が日本に勝つ確率は約70％だ」。ブラジルメディアが『Opta』の決勝Ｔ１回戦の勝敗予測に反応「最もはっきりしている対戦カードは…」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド・オブ32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。
この一戦を前にブラジルメディア『Globo』は、「スーパーコンピューターがＷ杯の決勝トーナメント１回戦の勝者を予測」と見出しを打った記事を掲載。「データ分析によると、我々が日本に勝つ確率は約70％だ」と記し、こう伝えた。
「サッカー統計専門会社『Opta』は、2026年Ｗ杯の優勝候補にスペインを挙げた後、ラウンド32を突破するチームを予測した。この分析では、各代表チームの勝ち上がり確率を割り出すために約１万回のシミュレーションを実施したという。
『Opta』は以前、パリ・サンジェルマンがチャンピオンズリーグを制する確率を56％とし、見事に的中させた。彼らのスーパーコンピューターの試算によると、ブラジルがラウンド16に進出する確率は70％に達している」
また同メディアは、他国の対戦カードの勝敗確率も紹介。「最も勝敗がはっきりしている対戦カードは、アルゼンチン対カーボベルデだ。アルゼンチンの勝利確率は87.87％、カーボベルデはわずか12.13％とされている。一方で、最も拮抗したカードはエジプト対オーストラリアで、エジプトの勝利確率は54.34％、オーストラリアは45.66％と、ほぼ互角の見込みとなっている」と報じている。
なお、『Opta』によるラウンド32の全12試合の勝敗確率は以下の通り。
南アフリカ（30.99％）×カナダ（60.01％） ※すでに28日に終了。カナダが１−０で勝利。
ブラジル（69.45％）×日本（30.55％）
ドイツ（80.49％）×パラグアイ（19.51％）
オランダ（60.32％）×モロッコ（39.68％）
コートジボワール（31.95％）×ノルウェー（68.05％）
フランス（83.28％）×スウェーデン（16.72％）
メキシコ（60.19％）×エクアドル（39.81％）
イングランド（82.25％）×DRコンゴ（17.75％）
ベルギー（56.67％）×セネガル（43.33％）
アメリカ（78.44％）×ボスニア・ヘルツェゴビナ（21.56％）
スペイン（83.14％）×オーストリア（16.86％）
ポルトガル（67.30％）×クロアチア（32.70％）
スイス（64.90％）×アルジェリア（35.10％）
オーストラリア（45.66％）×エジプト（54.34％）
アルゼンチン（87.87％）×カーボベルデ（12.13％）
コロンビア（74.58％）×ガーナ（25.42％）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この一戦を前にブラジルメディア『Globo』は、「スーパーコンピューターがＷ杯の決勝トーナメント１回戦の勝者を予測」と見出しを打った記事を掲載。「データ分析によると、我々が日本に勝つ確率は約70％だ」と記し、こう伝えた。
「サッカー統計専門会社『Opta』は、2026年Ｗ杯の優勝候補にスペインを挙げた後、ラウンド32を突破するチームを予測した。この分析では、各代表チームの勝ち上がり確率を割り出すために約１万回のシミュレーションを実施したという。
また同メディアは、他国の対戦カードの勝敗確率も紹介。「最も勝敗がはっきりしている対戦カードは、アルゼンチン対カーボベルデだ。アルゼンチンの勝利確率は87.87％、カーボベルデはわずか12.13％とされている。一方で、最も拮抗したカードはエジプト対オーストラリアで、エジプトの勝利確率は54.34％、オーストラリアは45.66％と、ほぼ互角の見込みとなっている」と報じている。
なお、『Opta』によるラウンド32の全12試合の勝敗確率は以下の通り。
南アフリカ（30.99％）×カナダ（60.01％） ※すでに28日に終了。カナダが１−０で勝利。
ブラジル（69.45％）×日本（30.55％）
ドイツ（80.49％）×パラグアイ（19.51％）
オランダ（60.32％）×モロッコ（39.68％）
コートジボワール（31.95％）×ノルウェー（68.05％）
フランス（83.28％）×スウェーデン（16.72％）
メキシコ（60.19％）×エクアドル（39.81％）
イングランド（82.25％）×DRコンゴ（17.75％）
ベルギー（56.67％）×セネガル（43.33％）
アメリカ（78.44％）×ボスニア・ヘルツェゴビナ（21.56％）
スペイン（83.14％）×オーストリア（16.86％）
ポルトガル（67.30％）×クロアチア（32.70％）
スイス（64.90％）×アルジェリア（35.10％）
オーストラリア（45.66％）×エジプト（54.34％）
アルゼンチン（87.87％）×カーボベルデ（12.13％）
コロンビア（74.58％）×ガーナ（25.42％）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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