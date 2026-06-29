「安定感はブラジルに欠けた要素」サッカー王国で拡大する森保ジャパンへの“警戒心”　母国代表は「いまだに確立途上」【W杯】

安定感に欠けるというブラジル。ネイマール復帰は追い風になるか(C)Getty Images

北中米ワールドカップ（W杯）は決勝トーナメントを戦う32か国が出揃った。グループFを1勝2分け、勝ち点5の成績で2位通過を果たした日本代表は、現地時間6月29日にブラジル代表と対戦する。

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史上最多の優勝5度を誇るサッカー王国との対戦は、森保一監督率いる日本にとって大きな試練となることは間違いない。昨年10月の親善試合で日本が勝利している事実は、ブラジルから“驕り”を消し去る要素に他ならず、今回の対戦では間違いなく、全力を傾けて白星を掴みに来るはずだ。

当然、森保ジャパンに対し、決勝トーナメント初戦での劣勢を予想する声は少なくない。だがブラジル国内からは、日本が築き上げてきたチーム力を警戒する反応も聞こえてきている。

ゴイアス州を拠点とするニュースサイト『mais goias』では、27日に「なぜ日本代表はこれほど倒しにくいのか」と銘打ったトピックを配信。日本チームの評価として、「W杯でブラジルと対戦する日本代表の強さは、戦術的規律、精神力、そしてボールを持った際の素早さにある」などと綴っている。

さらに、「戦術的な組織力、フィジカルの強さ、チーム全体の規律、そして欧州主要リーグでプレーする選手の増加を兼ね備え、現在の世界サッカー界でも屈指の戦いにくいチームとなっている」と論じている他、に加え、「もはや1人のスター選手に頼るチームではない。最大の武器は、組織としての完成度にある」とパフォーマンスを分析している。