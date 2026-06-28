来日1年の韓国人青年が明かす親子の葛藤。「チャレンジさえできないのか」夢を追う覚悟と母の愛

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「『日本に行くな』韓国人の母が日本生活を絶対に許さなかった本当の理由」と題した動画を公開した。ゲストに韓国から来日して1年になる「溶接マン」さんを迎え、日本への移住を決意した際の親子の葛藤と、「チャレンジさえできないのか」という切実な思いをぶつけたエピソードが語られた。



対談は、溶接マンさんが日本に住みたかった理由からスタート。「子供の頃から休みのたびに日本の親戚の家で過ごしていた」と語る彼は、韓国で警察官になる勉強を辞めた後、今挑戦しなければ絶対に後悔すると感じ、日本での生活を決意したという。



しかし、その決断に対して母親は猛反対。特定技能試験に合格し、来日の準備が進むにつれて、母親は一人取り残されることへの強い不安を感じたという。ニュースで独居老人の問題などを目にした母親はうつ状態のようになり、二人は会話もままならない日々を過ごした。それでも溶接マンさんは、「兄は自分の夢の警察になって過ごしているのに、私はチャレンジさえできないのか」と本音をぶつけた。その言葉を聞いた母親はハッとし、「分かった、好きにしてみて」と賛成に回ってくれたという。



その後、来日して3ヶ月が経った頃、母親が日本を訪問。日本の落ち着いた雰囲気や景色がすっかり気に入り、以前の猛反対について「今はごめんなって気持ちだよ」と謝ってくれたというエピソードも明かされた。年末年始には再び母親が来日し、海ほたるや横浜のみなとみらいなどを巡るドライブ旅行を満喫。「お母さんの世代は横浜といえば『ブルー・ライト・ヨコハマ』なんです」と話し、親子で日本の良さを共有する様子が明かされた。



かつては猛反対していた母親が、今では溶接マンさん以上に日本での生活に満足し、安心しているという。距離が近くいつでも行き来できるという日韓ならではの魅力も相まって、親子にとって日本が「第二の故郷」になっていることが伝わる、心温まる対談となっている。