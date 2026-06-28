オープナー起用予定の左腕ハートから見逃し三振

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間28日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、敵地・パドレス戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回先頭の第1打席は見逃し三振に倒れた。もっとも、三振に倒れた1球は“ど真ん中”。地元LA放送は苦笑いしていた。

この日のパドレスの先発予定は、5月20日（同21日）に投打同時出場した大谷が8号先頭打者本塁打を放っていた右腕のランディ・バスケスだった。しかし当日になって左腕のカイル・ハートに変更。3番のフレディ・フリーマン内野手を含めた上位打線への「オープナー」起用と思われる。

ハートとの対戦で、大谷は積極的に振っていった。初球、2球目とボール球の変化球に空振り。1球ボールを挟んでの4球目だった。文字通りど真ん中にフォーシームが投げ込まれたが、大谷は一切反応することなく見逃し。少し顔をしかめてベンチに戻っていった。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」では大谷が甘い球を見逃して三振に倒れると、少し笑いがこぼれた。実況のジョー・デービス氏が「また変化球がくると思っていましたが、速球が投じられました」と応じると、キャロス氏は笑いながら「仰る通りです。ど真ん中でした。これ以上のど真ん中はありません。間違いなくショウヘイが狙っていない球でしたし、その他全員も同じことを思っていたでしょう」と伝えた。（Full-Count編集部）