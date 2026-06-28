YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン 小樽の朝、歴史的建造物のならぶ素敵な街並みラン」を公開した。動画では、脳科学者の茂木健一郎が、北海道小樽市の歴史的な街並みを駆け抜ける様子が収められている。



早朝の小樽市内に繰り出した茂木。街角の気温表示は19度だが、「体感温度14度さ」「風がちょっと強いんでね、涼しい感じ」と語り、少し肌寒さを感じながら走り始める。サンモール一番街のアーケードでは、小樽のむかしなつかしい写真集の展示や、石原裕次郎の映画ポスター、地元の子どもたちによる作品展示などを興味深そうに眺めている。



その後、観光客に人気の「寿司屋通り」を抜け、坂の多い小樽ならではの急な坂道を登り水天宮へ向かう。参拝後は、ウグイスの鳴き声に耳を傾けたり、市の指定歴史的建造物である「旧光亭」などの風情ある建物を巡っていく。終盤では旧国鉄手宮線の跡地である遊歩道へと足を踏み入れ、「手宮線の跡地を走るなんて最高だよ」と気分を高揚させる姿が印象的だ。



「いつもと違う道を通ったら、歴史的建造物がたくさんあって嬉しかった」と語り、大満足の様子でランニングを締めくくった。小樽の新たな魅力を発見できる今回のルートは、ランナーのみならず、観光で訪れる際の散策コースとしても大いに参考になりそうだ。



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