脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「カナダの自然の「崇高」が人間性に与える影響。」と題した動画を公開した。動画では、AIやインターネットによって世界が相対化されがちな現代において、広大な大自然が人間の脳や心にもたらす影響と、その重要性について深い提言を行っている。



茂木氏はまず、15歳の時に経験したカナダ・バンクーバーでのホームステイを振り返り、市内の公園や原生林に至るまで、カナダの人々の生活スタイルに自然が深く根付いていることを説明。さらに、自然と共生してきた先住民「ファースト・ネーションズ」に対する社会的な敬意や、彼らが持つ崇高な自然への畏敬の念が、現代のカナダ社会にも受け継がれていると語った。



議論の中心として茂木氏は、宇宙飛行士が宇宙から地球を見た際に人生観が変わる「オーバービューエフェクト」に触れ、地球上の広大な自然を前にしたときにも同様の感覚が得られると指摘する。現代社会ではAIの開発が進み、スマートフォンで日々膨大な情報を消費することで世界が相対化されていると懸念。この世は仮想現実だとするシミュレーション仮説などに対しても、実際の自然を前にすると「ちょっと違うんじゃないか」と感じると述べ、大自然には情報だけでは測れない「存在そのものの重み」があると強調した。



最後に茂木氏は、カナダのバンフやロッキー山脈などの雄大な景色を例に挙げ、広大な自然が人間の脳に「崇高な感情」をもたらすと解説。このような自然環境がもたらす心への作用こそが、人類の未来や地球のこれからを考える上で「非常に大きな要素」であると結論づけた。



リンクをコピーする