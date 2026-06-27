脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「サッカー日本代表、ワールドカップ優勝！！！ 表彰式で、トランプ大統領が副賞にくれたものは？」を公開した。動画では、2026年のワールドカップで日本が優勝したという架空の設定のもと、トランプ大統領や長友佑都選手、高市早苗首相らが登場するユニークな寸劇を披露している。



動画の冒頭、茂木氏は「2026年ワールドカップ、日本が優勝しました！」と拍手喝采で歓喜の声を上げる。感動の優勝セレモニーにトランプ大統領が登場し、自らトロフィーを渡すという大胆な展開からスタートした。長友選手が「ブラボー！」「マンマ・ミーア！」と大げさに歓喜する様子を茂木氏が熱演し、それにトランプ大統領が気を良くするというコミカルなストーリーを展開した。



さらに寸劇はエスカレートし、機嫌を良くしたトランプ大統領が、日本に対するアメリカの防衛装備品を「お値段ゼロ」にすると宣言。そこへ高市首相が駆けつけ、「ドナルド、あなただけ」とよいしょすると、トランプ大統領はさらに有頂天になる。ついには「日本をアメリカの51番目の州にする」とオファーしたかと思えば、最終的に「アメリカが日本の5番目の島になる」という壮大な副賞にまで発展する様子を演じきった。



動画の終盤、茂木氏はこの一連の寸劇が、自身が配信する番組「銀河系お笑いガイド」のオープニングを飾るコールドオープンのネタであったことを明かした。アメリカのコメディ番組からインスパイアされ、セットや衣装も整えて落語形式で披露しているという。最後は、自身の活動を紹介しつつ「素晴らしい仲間たちと一緒に勉強を続けています」と締めくくり、エンターテインメントを通じた知的な探求への意欲を見せた。



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