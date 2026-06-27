Enamorの限定色チークが登場♡ミルキーな血色感を叶える新カラーに注目

ふんわりとした血色感と透明感を演出することで人気を集めるEnamor（エナモル）の「メロウメルティングチーク」から、待望の限定色が2026年7月15日（水）に登場します。発売以来、国内外累計11冠を獲得したブランドを代表するチークに加わるのは、トレンド感たっぷりのミルキーカラー2色。やわらかな発色で肌になじみ、自然な多幸感メイクを叶えてくれる注目アイテムです♡

話題の人気チークに限定色が登場

2025年3月の発売以来、多くの美容ファンから支持を集めてきた「メロウメルティングチーク」。頬に溶け込むようになじむなめらかな質感と、内側からにじむような自然な血色感が魅力です。

今回登場する限定色は、ミルキーカラーを取り入れた「101 ストロベリーミルク」と「102 ローズミルク」の2色。

シアーな発色で肌にふんわりと溶け込み、ぽわっと上気したようなやさしい印象を演出します。

メロウメルティングチーク



価格：各2,420円（税込）

発売日：2026年7月15日（水）

カラー：101 ストロベリーミルク／102 ローズミルク

※全てメイクアップ効果によるもの

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多幸感あふれるミルキー血色カラー

「101 ストロベリーミルク」は、甘くやわらかな印象を演出するミルキーピンクカラー。ナチュラルな血色感を与えながら、可憐で愛らしい雰囲気に仕上げてくれます。

一方の「102 ローズミルク」は、ほんのり青みを感じるローズ系カラー。透明感と上品さを引き立てながら、大人っぽさのあるやさしい表情を演出します。

どちらもシアーな質感で重ねても濃くなりすぎず、抜け感のある今っぽいメイクが楽しめるのが魅力。頬に自然になじみ、うぶな可愛らしさと洗練された雰囲気を両立してくれます。

香港で初のPOPUPイベントも開催

Enamorはブランド初となる海外POPUPイベントを香港で開催予定です。昨年春から香港での取り扱いを開始し、多くの現地ユーザーから支持を集めたことを受けて実現しました。

会場では、国内で話題となったニュアンスカラーアイズ「#花果実シャドウ」や、今回の限定色「メロウメルティングチーク」など最新アイテムを体験可能。

さらにブランドプロデューサー・かじえりさんによるメイクショーも実施され、2026年夏のメイクルックやプロならではのテクニックが紹介される予定です。

国内のみならず海外でも注目を集めるEnamorの今後の展開にも期待が高まります。

今年の夏はミルキーチークで旬顔に

トレンドのミルキーカラーを取り入れたEnamorの限定色は、ナチュラルな血色感と透明感を同時に叶えたい方にぴったり。

毎日のメイクに取り入れるだけで、やわらかく多幸感あふれる表情を演出してくれます。数量限定ならではの特別感も魅力なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪

この夏は、ふんわりと頬を彩るミルキーチークで旬のメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか。