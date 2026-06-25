YouTubeチャンネル「たむ旅」が「【実録】ロシアの管理下にあるマリウポリの現状を実際に見に行ってきた」と題した動画を公開しました。動画では、夫婦でウクライナ南東部の大都市・マリウポリを訪れ、ロシアの管理下にある街のリアルな現状を伝えています。



街の中心部に入ると、修復中の建物や新しいマンションが立ち並び、復興が進められている様子がうかがえます。かつてウクライナの国旗があった場所にはロシアの国章が掲げられているのが確認できます。たむさんは街歩きの途中で、マクドナルド跡地にできたとみられる「MAK FLY」というハンバーガー店を訪問。「バターが香るバンズ」「サクサクでうまい」と、現地での食事をリポートしました。



一方で、大通りから少し歩くと景色は一変します。無数の弾痕が残る壁や、屋根が崩れ落ちた家屋、窓ガラスが割れたままの教会など、戦火の爪痕がそのまま残されています。たむさんは「心が締め付けられますね」「完全なる復興はねまだまだ時間がかかる」と、街の表と裏で異なる顔を持つ現状を説明しています。



さらに、新しく建てられたスーパーマーケットでの物価調査も実施。「スニッカーズ」などの菓子類から、韓国の「辛ラーメン」やロシアの定番カップ麺まで幅広い品揃えを紹介し、他の都市に比べて物価が「高め」であるという現地の経済事情にも触れています。



復興の兆しと戦争の傷跡が混在するマリウポリの現状。現地の人々の暮らしや街の変遷を記録したこのルポルタージュは、遠く離れた地で起きている現実を知る上で貴重な映像資料となっています。



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