“負ければ敗退”の可能性もある韓国で度を超えた「戦犯探し」　特定選手への過剰な人身攻撃が物議【北中米W杯】

魔女狩りだ。一部のファンの怒りが特定の選手に集中し、批判を越えた攻撃へと発展している。

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ホン・ミョンボ監督率いるサッカー韓国代表は6月19日（日本時間）、メキシコ・グアダラハラのエスタディオ・グアダラハラで行われた北中米ワールドカップ・グループA組第2節でメキシコに0-1で敗れた。

韓国は開催国メキシコを相手に互角の戦いを繰り広げた。しかし、後半5分に喫した失点が結局勝負を分けた。GKキム・スンギュとDF陣の連係ミスが失点へとつながり、韓国は最後まで同点ゴールを決めることができなかった。

韓国は最終節の南アフリカ戦で引き分け以上ならグループ突破が決まるが、負ければ他会場の結果次第で早期敗退の可能性も残している。メキシコに敗れた衝撃は、試合終了から数日が経過しても続いた。

一部のファンは試合内容を冷静に分析するのではなく、敗戦の責任を特定の選手になすりつける、いわゆる「戦犯探し」に乗り出した。その中心にいたのがDFソル・ヨンウだった。

ソル・ヨンウ（写真提供＝OSEN）

ソル・ヨンウはメキシコ戦に左ウイングバックとして先発出場した。積極的に攻撃に絡んだものの、期待されたほどの見せ場を作ることはできなかった。

パフォーマンスに対する評価は当然なされるべきものである。国家代表の選手であれば批判も甘んじて受け入れなければならない。

しかし、完全に一線を越えていた。ソル・ヨンウの個人のSNSには、パフォーマンスの評価とはかけ離れたコメントが殺到した。代表選手としてプレーする資格を否定したり、人身攻撃的な発言を残したりする事例が相次いだ。さらに、怪我を揶揄するような悪質なコメントまで登場した。

批判と非難は異なる。パフォーマンスに対する指摘は可能だが、選手個人に対する攻撃や中傷は、スポーツが追求する価値とは程遠い。そもそも、ソル・ヨンウ一人だけの問題でメキシコ戦の結果を説明できるわけでもない。

今回の論争の背景には、DFイェンス・カストロップに対する期待感も関係している。

カストロップ（写真提供＝OSEN）

韓国代表初のドイツ系選手であるカストロップは、今回のワールドカップを前に大きな注目を集めた。しかし、チェコ戦とメキシコ戦のいずれも出場機会を得られなかった。一部のファンはカストロップの出場を望み、自然と同じポジションでプレーするソル・ヨンウに不満をぶつけ始めた。

だが、出場させるかどうかは徹底して監督の選択である。選手は与えられた役割を遂行するにすぎない。ソル・ヨンウがカストロップの代わりに自分を出場させたわけでもない。

ワールドカップは最大のサッカーの祭典だ。同時に、感情が極端に走りやすい舞台でもある。勝利すれば英雄が誕生し、敗北すれば生け贄を探す。

しかし、代表は特定の選手一人が作るチームではない。勝利も全員で掴み取り、敗北も全員で背負わねばならない。

（記事提供＝OSEN）