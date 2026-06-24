2025年1月、元フジテレビの女性アナウンサーとのトラブルから、芸能界を引退した中居正広。表舞台から姿を消して1年6カ月が経ったが、かつての旧ジャニーズ事務所時代の先輩が中居に言及し、注目を集めている。

発端となったのは、6月22日に投稿されたYouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えてください〜」。元「シブがき隊」の布川敏和へのインタビューを前編、後編の2回にわけて投稿していたが、今回は後編の模様がアップされた。

「布川さんは娘が難病を患い、両親が相次いで亡くなり、精神的に苦しい時期があったことを告白。そのころ、中居さんがMCを務めていたバラエティ番組『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』（TBS系、以下『金スマ』）にゲスト出演し、彼に当時の苦悩を打ち明け、優しく声をかけられたことを明かしたのです。

思い出を振り返ったあと、布川さんはふと、『大丈夫かな？ 中居くん、いまどうしてるのかな？』と気にかけていました。『あいつもフッくん的なキャラじゃない？ 心配よ。一緒にドラマもやってたし、唯一SMAPで仲いいのは、かわいいのは中居だからさ』と、中居さんへの思いを語ったのです」（スポーツ紙記者）

旧ジャニーズ時代の先輩が中居とのエピソードを語ったことに関して、Xでは

《フッ君が中居くんを気にかけてくれてる》

《フッくんありがとうございます 色んな方が中居正広のこと心配してくれてる 本当に嬉しい》

など、感銘を受ける声があがっている。

「中居さんが起こした女性トラブルは、フジテレビも巻き込む事態になり、2025年に大きく世間を騒がせました。こうした経緯もあり、旧ジャニーズ時代のタレントが公の場で中居さんの名前を出す機会は激減したのです。布川さんは『金スマ』に出演した話題から、さりげなく中居さんのことに言及したため、喜ぶファンもいたようです。騒動後、旧ジャニーズ時代の先輩が、公の場でこのように中居さんに触れるのは初めてです」（芸能記者）

布川と中居は1995年のドラマ『味いちもんめ』（テレビ朝日系）で共演。当時、SMAPがデビューしたばかりだったが、布川は早くから中居の才能を見抜いていたようだ。

「布川さんは2016年のバラエティ番組『特盛! よしもと 今田・八光のおしゃべりジャングル』（読売テレビ系）で、『味いちもんめ』で共演した際、中居さんから仕事の相談を受けたことを明かしました。当時、木村拓哉さんが1993年のドラマ『あすなろ白書』（フジテレビ系）でブレイクし、“キムタクブーム”の最中でしたが、中居さんは木村さんの活躍を見て、自分の仕事の方向性に悩んでいたそうです。

布川さんは『トークとか上手いんだからしゃべったり、そういうのやったら』と、中居さんのトーク力に目をつけ、アドバイスしたことを明かしました。のちに、中居さんはMCとして頭角を現しますが、布川さんは早くから彼の資質に目をつけていたようです。シブがき隊解散後、布川さんは早くに事務所を辞めましたが、30年以上気にかけていたのかもしれません」（同前）

“30年来の恩師”の言葉は中居に届いているかーー。