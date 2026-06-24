「お口の発達を妨げるかも」買うべきか悩む親必見！専門家が明かすミラクルカップの意外な落とし穴

「お口と姿勢の専門家」であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」にて、「ミラクルカップは本当に良いの？専門家が教える意外な真実」と題した動画を公開した。動画では、子育て層から関心の高い「ミラクルカップ」について、専門家の視点で徹底解説を行っている。



視聴者からの「ミラクルカップってどうですか？」という質問に対し、まい先生は「お出かけの時だけにしよう」と結論づけた。こぼれない設計で車内などでは便利である一方、「いつも使っているとお口の発達を妨げるかも」と指摘する。



動画内では、実際にまい先生がミラクルカップを使用して飲み方を検証。「上唇の制限を受ける」「舌を前後しないと吸い出せない」と語り、本来獲得してほしい「すすり飲み」の口の動きとは異なると説明した。また、吸い出そうとする力が強くなることで、上唇や舌に「変な癖（口腔習癖）がつきそう」と懸念を示している。



さらに、ミラクルカップの構造について、傾けただけでは中身が出ず、すき間から「吸わないと出てこない」と実演を交えて解説。その口の動きはストローマグやスパウトなどに近く、「湯呑み」で飲むような使い方とはギャップが生じると語った。



総括として、まい先生はミラクルカップを「お出かけ、こぼしたくない、服を汚したくない時」だけのアイテムとして割り切って使うことを提案。普段の生活では、上唇と下唇の適切な圧力バランスを整えるためにも、普通のコップでのすすり飲みの練習を推奨した。