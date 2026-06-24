冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが、5分で簡単にできるトウモロコシの調理法を公開しています。

【画像で見る】え…めちゃ便利！ アイラップで簡単、トウモロコシの食べ方（画像5枚）

5分で簡単トウモロコシ

公式アカウントは、「もうゆでない！5分で簡単トウモロコシ」と題した“トウモロコシの食べ方”を紹介しています。

【もうゆでない！5分で簡単トウモロコシ】

（1）トウモロコシの皮をむき、水洗いをする。

（2）軽く水を切り、「アイラップ」に入れる（巻き付けるようにして結ばない）。

（3）電子レンジ（500ワット）で5分加熱する。

（4）加熱後、最後に塩を振る。

また、加熱後にしょうゆを付け、フライパンで焼き目を付けると「即席 焼きトウモロコシ」として楽しむことができます。

公式アカウントは、「食べ終わったあとの芯は、使い終わったアイラップに入れれば、夏のコバエ対策になるよ」と提案しています。

SNS上では、試してみた人から「簡単で後片付けも楽で助かる」「今年初のトウモロコシ買った〜。アイラップ使ってやってみたら簡単でよき」「アイラップでトウモロコシ蒸すの楽すぎてお昼ご飯もうずっとそれでいいや」「びっくりレベルでいつも食べてたゆでトウモロコシと違う！おいしー」「おいしくできた。アイラップすごい」「お湯を沸かさなくてもすぐに加熱できるから、気楽に楽しめてありがたい」と絶賛する声が上がっています。

