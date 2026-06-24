開催：2026.6.24

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 3 - 12 [ドジャース]

MLBの試合が24日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとドジャースが対戦した。

ツインズの先発投手はケンドリー・ロハス、対するドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキで試合は開始した。

1回表、5番 トミー・エドマン 初球を打ってセカンドへのタイムリーヒットでドジャース得点 MIN 0-1 LAD

2回裏、6番 ビクトル・カラティニ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 1-1 LAD

3回表、5番 トミー・エドマン 初球を打ってセカンドゴロ しかしセカンドが悪送球でドジャース得点 MIN 1-2 LAD

3回裏、3番 ジョシュア・ベル 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 2-2 LAD

4回表、1番 大谷翔平 初球を打ってレフトへの犠牲フライでドジャース得点 MIN 2-3 LAD、3番 フレディ・フリーマン 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 MIN 2-4 LAD、4番 ムーキー・ベッツ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 MIN 2-5 LAD

6回表、3番 フレディ・フリーマン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 MIN 2-6 LAD

7回表、9番 チャッキー・ロビンソン 2球目をスクイズ成功でドジャース得点 MIN 2-7 LAD

9回表、7番 アレックス・コール 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでドジャース得点 MIN 2-8 LAD、1番 ミゲル・ロハス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 MIN 2-9 LAD、2番 アンディ・パヘス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 MIN 2-10 LAD、6番 マックス・マンシー 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 MIN 2-12 LAD

9回裏、5番 ブルックス・リー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 3-12 LAD

試合は3対12でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのジャスティン・ウロブレスキで、ここまで9勝2敗0S。負け投手はツインズのオースティン・ボースで、ここまで0勝1敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、0安打、1打点、打率は.293となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 12:16:18 更新