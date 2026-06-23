【東京都渋谷区】みんなの違いや同じを集めて、視覚化する体験型の企画展「はてな展」開催！



ENTAKU produceは、体験型展示会「はてな展」を、6月27日(土)〜9月30日(水)の期間、西武渋谷店 B館地下1階にて開催する。

「はてな展」は、みんなの違いや同じを集めて、視覚化する体験型の企画展。たくさんの質問と回答を通して、自分と他者の感覚の違いや共通点を楽しむ体験型展示で、来場者は、それぞれの問いに対して自分なりに考えたり、答えを選んだりしながら会場を巡る。自分だけでなく「みんな」はどう答えたのかを知ることで、感覚の違いや意外な共通点を楽しむことができる。

主催は、entaku。企画・制作は、entaku + 博展 + アドブレーン。

「はてな展」について



「はてな展」について詳しく紹介しよう。



まずは、自分の中の基準や価値観が見えてくる！たくさんの「はてな」。

誰にでもあるようで、実は人によって少しずつ違う「ふつう」。「はてな展」では、そんな曖昧な感覚に対して、たくさんの問い(はてな)が投げかけられる。普段は言葉にしない感覚も、問いとしき合ってみると、自分の中の基準や価値観が見えてくる。

続いて、「みんな」の回答が楽しい！みんなが視覚化される展示体験。

「はてな展」では、問いに対する「みんな」の回答が展示になっていく。自分の答えが多数派なのか、少数派なのか。想像していた結果と近いのか、まったく違うのか。回答が可視化されることで、ひとつの問いから会話や発見が広がっていく。



そして、一緒に来た人と話すのが楽しい！会話型の体験展示。

誰かと一緒に展示を巡ることで、「これどう思う？」「私はこっちだった」「みんな意外とそうなんだ」と、自然に会話が生まれる。ひとりで自分の感覚を見つめるのも、誰かと違いを楽しむのも、同イベントならではの体験だ。

入場料をチェック





「はてな展」の入場料を紹介しよう。

平日1,800円、休日2,100円、小学生以下は無料。オプションの「実はあなたは【???】診断(ステッカー付き)」は400円。

障がい者手帳を持つ人は500円割引。本人および介助者1人までが対象だ。

チケットは下記の詳細ページから。

さまざまな体験を企画・制作するentaku

「はてな展」を主催するentakuは、体験クリエイティブチーム。展示会、飲食店、キャラクターなど、さまざまな体験を企画・制作している。

過去制作企画例として、企画展は「いい人すぎるよ展」「そういうことじゃないんだよ展」「やだなー展」「インサイド・ヘッドすぎるよ展」「みんなどんな感じ？展」「微わかる展」。

飲食店は、JANAI COFFEE、JANAI GAMES、JANAI HOTEL、友達がやってるカフェ、ME ME COFFEE、G-CHA ＆ Ba-CHA。

この機会に「はてな展」に遊びに行ってみては。

■はてな展

日程：6月27日(土)〜9月30日(水)

営業時間：10:00〜21:00

※最終入場20:00

※最終日のみ10:00〜20:00、最終入場18:30

会場：西武渋谷店 B館地下1階

住所：東京都渋谷区宇田川町21-1

詳細：https://entaku.ticket-store.jp/pages/hatena-2026

entaku 公式Instagram：https://www.instagram.com/entaku_official

(ソルトピーチ)