ポテトチップスの白黒袋、絵師の間で流行 余白に好きな絵描くブーム「新しいキャンバス発見」
漫画家・一葵さやかが23日、自身のXを更新し、アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアンサーとポチタンを描いたお菓子のパッケージを投稿した。今、絵描き好きの間で、ポテトチップスなどの白黒パッケージの余白に絵を描くことが流行となっている。
【写真】良い表情！かっぱえびせんの袋に描いたキュアアルカナ・シャドウの絵
先日、かっぱえびせんの白黒袋にキュアアルカナ・シャドウを描いたことで話題になったが、今回は「カルビーさんの白黒パッケージポテチを、キュアアンサー＆ポチタン仕様にしました。『これが私たちのアンサーだ』と報告。ポテトチップスの白黒袋の余白にキュアアンサーとポチタンを描いており、おいしそうにポテチを食べている様子を見ることができる。
これにファンは「さやか先生のキュアアンサー！今期はキュアアンサー推しなのでとっても嬉しいです！ポテチポチタンもかわいいですね」「このビッグウェーブに乗るしかないですよカルビーさん ピンチをチャンスに！」「新しいブームの匂い」「もしかして白黒パッケージって絵描きに向いている？」などと反応している。
なお、一葵が先日投稿した、かっぱえびせんの袋に描いたキュアアルカナ・シャドウの写真は、1.2万ポスト、5万いいねの大反響で、お店で白黒パッケージのお菓子袋を見つけると「新しいキャンバス発見」と絵を描きたくなると説明した。
なお、白黒パッケージについてカルビーは、「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直します」と説明。
対象となるのは「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」「フルグラ」など合計14品。パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更し、5月25日の週から店頭で順次切り替えて販売している。
この対応は対象を限定して実施するものであり、商品の品質への影響はないとしている。同社は「今後とも、地政学的リスクを含む事業環境の変化に、機動的かつ柔軟に対応しながら、安全・安心でご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と報告している。
今回の白黒パッケージにネット上では、絵師や描き好きによる余白の落書きが他にも話題になっており、カルビーにとって白黒パッケージはピンチだが、絵描きにとっては創作意欲が出る内容になっている。
【写真】良い表情！かっぱえびせんの袋に描いたキュアアルカナ・シャドウの絵
先日、かっぱえびせんの白黒袋にキュアアルカナ・シャドウを描いたことで話題になったが、今回は「カルビーさんの白黒パッケージポテチを、キュアアンサー＆ポチタン仕様にしました。『これが私たちのアンサーだ』と報告。ポテトチップスの白黒袋の余白にキュアアンサーとポチタンを描いており、おいしそうにポテチを食べている様子を見ることができる。
なお、一葵が先日投稿した、かっぱえびせんの袋に描いたキュアアルカナ・シャドウの写真は、1.2万ポスト、5万いいねの大反響で、お店で白黒パッケージのお菓子袋を見つけると「新しいキャンバス発見」と絵を描きたくなると説明した。
なお、白黒パッケージについてカルビーは、「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から、当面の対応策として一部商品のパッケージ仕様を見直します」と説明。
対象となるのは「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」「フルグラ」など合計14品。パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更し、5月25日の週から店頭で順次切り替えて販売している。
この対応は対象を限定して実施するものであり、商品の品質への影響はないとしている。同社は「今後とも、地政学的リスクを含む事業環境の変化に、機動的かつ柔軟に対応しながら、安全・安心でご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と報告している。
今回の白黒パッケージにネット上では、絵師や描き好きによる余白の落書きが他にも話題になっており、カルビーにとって白黒パッケージはピンチだが、絵描きにとっては創作意欲が出る内容になっている。
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