サッカー日本代表は日本時間23日、アメリカ・ナッシュビルで練習を公開。練習前にチーム全体の写真撮影が行われ、選手同士の仲睦まじい様子が見られました。

練習には、グループステージ初戦のオランダ戦で左ひざを負傷し、第2戦のチュニジア戦に欠場していた久保建英選手も合流。全体練習の参加は行わず、別メニューで室内トレーニングやジョギングを実施し、時折左ひざの動きを気にしながらの調整となりました。

練習前には、背番号順に選手全員が並んで写真撮影が行われる中、周囲の視線をひと際集めていたのが長友佑都選手です。日の丸と自身の背番号である「5」が入ったオーダーメイドのヘアバンドを装着している長友選手に、周囲にいた仲間たちが指をさして大爆笑。写真撮影中も選手たちからも笑顔が絶えず、仲の良さが垣間見えていました。

長友選手は、チームの雰囲気について、「1000パーセントです。そのぐらい団結していますし、ただただ雰囲気がいいんじゃなくて、やるところはやるっていう引き締まった緊張感もあるので、今、チームは1000パーセントの状態です」と言及。日本時間26日に行われる、スウェーデン戦に向けて、期待が高まります。