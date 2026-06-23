『デューン 砂の惑星』シリーズや『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（2025、日2026）のティモシー・シャラメが、『ミニオンズ』『スーパーマリオ』シリーズを手がけるイルミネーションの新作アニメーション映画『ノット・アローン（原題：Not Alone）』で声優を務めることがわかった。

共演は『モンスター・ホテル』シリーズや「マーダーズ・イン・ビルディング」（2022-）のセレーナ・ゴメス。シャラメにとっては初のアニメーション映画であり、『キッド・カディ: Entergalactic』（2022）以来の声優業となる。

シャラメが演じるのは内向的なロケット整備士のジョー役。ゴメスは、史上初の植物燃料ロケットを開発する宇宙植物学者フランを演じる。

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ジョーとフランは、植物燃料ロケットの打ち上げに向けて協力するなかで恋に落ちるが、どちらも恋愛には不慣れ。そんな中、小さくてわんぱくで、かわいらしいエイリアンたち──ダンク、ウェリー、シャームの3匹がジョーの家に逃げ込んできた。熱心だがマヌケな警察官ザンドロに追われ、惑星をまたいで逃亡劇を続けてきた彼らは、フランのロケットこそが故郷へ安全に帰る方法だと確信していて……。

3匹のエイリアンたちを演じるのは、イギリスの人気コメディアン・俳優であるロブ・ブライドン、ダイアン・モーガン、ジェイミー・デメトリオ。警察官ザンドロ役を「テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく」（2020-）のブレット・ゴールドスタインが演じるほか、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』（2017）の名優アリソン・ジャネイ、「スパイダー・ノワール」（2026）のラモーネ・モリスも声優として参加する。

監督は『怪盗グルーのミニオン大脱走』（2017）で共同監督を務めたエリック・ギヨン。共同監督には、『ミニオンズ』シリーズの編集者であるクレア・ドジソン、『ミニオンズ フィーバー』（2020）のジョナサン・デル・ヴァルが名を連ねた。プロデューサーはイルミネーション創業者兼CEOのクリス・メレダンドリ。

映画『ノット・アローン（原題：Not Alone）』は2027年4月16日に米国公開予定。配給はユニバーサル・ピクチャーズ。

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