週末は、スポーツ選手が子どもと笑顔で交流しました。

【写真を見る】マスコットキャラ「ぼるたん」のカレーどうぞ ヴォルターズが“こども食堂” 食事＆バスケで子どもたち笑顔に 熊本

九州学院高校出身 熊本ヴォルターズ 澤邉圭太選手(31)「お待たせしました。特製のぼるたんカレーです」

20日、益城町で行われたのは社会貢献活動の一貫としてヴォルターズが運営している こども食堂「VOLTERS KITCHEN」です。

「次」の子どものために食事代を寄付

ヴォルターズは、利用者が次に来るこどもの食事代を寄付できるこの活動を4年前から行っていて、これまでに4400人が利用してきました。

この日、振る舞われたのは、ヴォルターズの公式マスコットキャラクター「ぼるたん」をイメージしたドライカレーです。

参加者「おいしい。ぼるたんが可愛くて最初食べられませんでした」

食後は子ども達が選手達とバスケットボールを楽しみました。

澤邉圭太選手「熊本をこういう活動を通して盛り上げていきたいので、どんどん参加していきたい」