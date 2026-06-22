マスコットキャラ「ぼるたん」のカレーどうぞ ヴォルターズが“こども食堂” 食事＆バスケで子どもたち笑顔に 熊本
週末は、スポーツ選手が子どもと笑顔で交流しました。
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九州学院高校出身 熊本ヴォルターズ 澤邉圭太選手(31)「お待たせしました。特製のぼるたんカレーです」
20日、益城町で行われたのは社会貢献活動の一貫としてヴォルターズが運営している こども食堂「VOLTERS KITCHEN」です。
「次」の子どものために食事代を寄付
ヴォルターズは、利用者が次に来るこどもの食事代を寄付できるこの活動を4年前から行っていて、これまでに4400人が利用してきました。
この日、振る舞われたのは、ヴォルターズの公式マスコットキャラクター「ぼるたん」をイメージしたドライカレーです。
参加者「おいしい。ぼるたんが可愛くて最初食べられませんでした」
食後は子ども達が選手達とバスケットボールを楽しみました。
澤邉圭太選手「熊本をこういう活動を通して盛り上げていきたいので、どんどん参加していきたい」