果汁工房果琳で楽しむ桃の季節♡毎年人気のとろける桃のスムージー

夏の訪れとともに楽しみになる、果汁工房果琳の人気季節限定メニュー『とろける桃のスムージー』が2026年6月23日（火）より登場♡毎年多くのファンを魅了するこのスムージーは、旬を迎えた桃のおいしさをダイレクトに味わえる特別な一杯です。果物専門店ならではのこだわりが詰まった、夏だけの贅沢な味わいをチェックしてみましょう。

旬の桃をまるごと楽しむ一杯

とろける桃のスムージー

価格：Mサイズ 572円(税込)/Lサイズ 874円(税込)

『とろける桃のスムージー』は、桃そのものの芳醇な甘さと爽やかな香りを存分に堪能できる夏限定ドリンクです。

使用する桃は、その時期に最もおいしい産地や品種を厳選。

さらに店舗で一つひとつ丁寧にカットした果肉を皮ごと使用することで、桃本来の風味や栄養を余すことなく楽しめる仕上がりになっています。

なめらかな口当たりとジューシーな果実感は、まさに桃好きにはたまらない味わいです♪

販売期間：2026年6月23日（火）～2026年8月末頃（予定）

販売店舗：全国のフルーツジュースバー店舗（果汁工房果琳、Wonder Fruits、フルーツバーAOKI、V2＆M）

※仕入れ状況により販売期間が変更となる場合がございます。

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毎年大人気の夏限定スムージー

昨年は販売数76万杯を突破し、7月から8月に販売された季節限定商品の中で最も多くのお客様に選ばれた人気商品。

SNSでも注目を集める桃スイーツや桃ドリンクブームの中、果汁工房果琳ならではの“果実を主役にしたおいしさ”が支持されています。

暑い季節にぴったりのひんやり感と、桃のとろけるような甘みを同時に楽しめるのも魅力。

買い物やお出かけの合間のリフレッシュタイムにもおすすめです。

この夏だけの桃体験を楽しんで♡

桃の魅力をシンプルに、そして贅沢に味わえる『とろける桃のスムージー』は、夏だけの特別なご褒美ドリンク♡

旬の果実を知り尽くした果汁工房果琳だからこそ実現できる濃厚な味わいは、一度飲めば忘れられないおいしさです。

期間限定販売なので、桃好きさんはぜひお近くの店舗で旬の味覚を楽しんでみてくださいね♪