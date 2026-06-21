塾講師でタレントの林修（60）が21日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演。父の職業を明かし、この日のゲストの俳優・舘ひろし（76）との意外な接点を明かした。

林は「ご存じなかったらいいんですけど、宝酒造の林光一、ご存じないですか？」と質問。舘は「林さんね、はい」と答えると「僕の父です」と明かしたもの。舘は「本当に!? ああ、そう…」とうなずいた。

林は、父が宝酒造の広報部長をしていて「石原軍団の方とはかなり…」と言うと、舘は「お世話になりまして」と言い、林も「こちらこそお世話になりました」と語った。

舘が「林さんのご子息？」と言うと、林は「父が聞かせてくれた話なんですけど、皆さんで能登の方の温泉に行かれて、みんなで一緒に大浴場に入って。そうしたらほかのお客さんがいる中で、渡さんと舘さんが一曲ずつ歌ってくださって、凄く盛り上がったって言うのを、父がうれしそうに」と明かしたが、舘は「お風呂で？」と首をひねっていた。

宝酒造の「松竹梅」のCMには1970年から長年、石原裕次郎さん、渡哲也さんが起用されていた。