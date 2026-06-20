＜スピーカー義母＞わが家の個人情報をペラペラ話すから困る…昭和世代の高齢者ならよくあること？
家庭内には他人には知られたくないこともたくさんあるでしょう。プライベートなことや個人情報は犯罪につながる恐れもあるので、扱いはとても大切になってきますね。でも周囲にペラペラと話してしまう人もいるようで……。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『義母が、他人にうちのことを喋りすぎて嫌になる。旦那の勤め先、子どもたちの進学先や就職先、何でもかんでも喋っている。聞いてもいないのに、近所の人の情報までこっちに教えてくる。注意してもなんにも聞かない。義母世代の人はこんなものなの？』
個人情報をペラペラ話す人たち
『うちの親がそれをやるわ。実子のことなら、なんでも話していいと思っているんだろうね。きょうだい家庭のことも、よその人との話のネタにしているみたい』
『うちの父がそうだわ。やめてと言うと「コミュニケーションだよ！（個人情報を）話さないと会話ができないだろ！」と逆ギレしてくる』
『うちの義父母も同じことをする。親戚や近所に何でも話してしまうし、聞いてもいないのに親戚や近所のことを語りたがる。私たちの知らないところで個人情報をばら撒かれているかと思うと、とても迷惑で恐ろしい』
ママたちの周りにも、個人情報を話してしまう人がいるようです。親の場合には、「わが子や孫のことだから話しても問題ない」と思っているのでしょう。他人に話すのは、自慢したい気持ちもあるのかもしれません。また身近な人を話題にあげると、盛り上がる場合もあるようです。でも噂話のように広がってしまい、言われている側からすると迷惑な話。親に「勝手に個人情報を話さないで」と注意はしているものの、それを聞き入れてもらえないために困っていることがわかります。
『しゃべっているだけまだマシよ。うちなんて仲のいい人が遠方だからか、SNSに顔出しで個人情報は全部載せ、旅行中などの防犯情報まで載せまくり』
さらにご近所さんだけではなく、SNSなどにも載せてしまうことがあるそう。SNSに顔を出しすることもありますが、住所などが特定されるような情報も投稿してしまっている様子です。さらには旅行で家を留守にしていることを載せてしまうと、犯罪に巻き込まれてしまう可能性もありますね。不特定多数の人が見られる情報、しかも一度掲載されると消すのが難しいネット上での情報には注意が必要ではないでしょうか。
スピーカー気質な人。年齢は関係ないよ
『高齢だからではなく、個人差だと思う』
『高齢というより、その人の元来の性格ではないかな。結婚する前にまだ会ってもない夫の姉（当時30代）が、私の姉妹とその夫たちの学歴、職場を全部聞いてきて、夫がペラペラ喋っていたらしく、向こうの親族との顔合わせの席で「お姉さんの旦那さん◯◯に勤めていて、妹さんの旦那さんは△△なんだって」と発表していてビックリした』
投稿者さんは親世代の人は個人情報への意識があまり高くないと考えていますが、実は年齢は関係ないようです。なんでも話してしまう「スピーカー」と呼ばれる人は、ママ友や友人のなかにもいるかもしれません。またあるママは、30代の義姉のことを綴っています。おしゃべり好き、噂好きな人は、どんなことでも人に話したくて仕方ないのかもしれません。
家庭の事情を知られないように
『私は義母には何も言わないし、話もしない。下手に相槌もしない。私の実家のことは旦那にも最低限しか言わないし、旦那には義母たちには言うな！ と言っている』
『義母は60歳だけれど、なんでも話すから子どもの進学先は言わないよ。旦那にも言い聞かせている』
大切な情報や人に言われたくないことは、家のなかだけにする。そうすることで、他人に漏れることもなくなります。義両親や両親は、わが子や孫のことを知りたいでしょうが、ママたちは家庭内のことをあまり話さないようにしているそうです。また旦那さんや子どもたちがうっかり話してしまう恐れもあるので、普段から「言わないように」と釘を刺しているようですね。家族みんなが注意をしていれば、他の人に情報が伝わることもなくなります。話してもOKなこと、家族内にとどめておくことをきちんと選別をすることが大切になってきそうです。