この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【常識崩壊】韓国人が日本の日常に言葉を失う7つの理由。あなたは気づいてますか？」と題した動画を公開した。動画では、東大院の博士課程で学ぶ韓国出身のパクくんが、日本に住んで驚いた「日本の日常あるある」をテーマに、日本文化と韓国の裏事情を解説している。



パクくんはまず、「一人でご飯を食べる件」について言及。日本では一人で食事をする前提の座席配置が一般的だが、韓国では「食事は関係を構築するもの」という意識が強いため、一人で焼肉などを食べると周りから「寂しい人」と見られることもあるという。



次に、「タトゥーに厳しい点」を指摘。日本の温泉やプールではタトゥーが禁止されていることが多いが、韓国の若者文化では一般化しており、自己表現として広く受け入れられていると語った。また、「自転車がインフラな件」にも触れ、韓国では坂が多く車優先の都市設計であるため、自転車は主に運動やレジャー目的であるのに対し、日本のように生活の足として「ママチャリ」に乗る姿に衝撃を受けたと明かした。



さらに、日本のエレベーターで見られる、降りる人への配慮である「静かな連携」について、個人戦で効率重視な韓国との違いを解説。加えて、毎日湯船に浸かるお風呂文化や、行政手続きまで可能な「未来施設」のようなコンビニの利便性についても独自の視点で触れた。最後は「ゴミ箱がないのに綺麗な件」を挙げ、日本ではゴミを持ち帰るのが暗黙のルールとなっている一方、韓国では比較的ゴミ箱が多く設置されている違いを説明した。



動画を通して、日本人にとっては当たり前の日常も、韓国人の視点を通すことで全く異なる文化的背景が見えてくることがわかる。パクくんは「こういう小さな日常の文化差を見ていくのがたまらなく面白い」と語り、海外生活ならではの気づきの楽しさを伝えて締めくくった。