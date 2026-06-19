

木村拓哉

木村拓哉が、新レーベル「C&C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を8月12日にリリースすることを発表した。あわせてジャケット写真や商品詳細、購入者特典の内容も公開された。

【写真】木村拓哉の存在感をストイックなモノクロームで表現した『Checkpoint』ジャケ写

アルバムタイトルにも掲げられた「Checkpoint」には、常に第一線を走り続けてきた木村拓哉自身が改めて“現在地”を見つめ直すとともに、その先に広がる新たな未来への道標という意味が込められている。

本作には、5月3日放送のレギュラーラジオ番組「Flow」内で本人が予告していた通り、豪華アーティスト陣が参加。明石家さんま、奥田民生、木村充揮（憂歌団）、Taka（ONE OK ROCK）、Rei、山崎まさよしというジャンルや世代を超えた個性豊かなアーティストたちとの共演が実現した。

2020年のソロアーティスト活動スタート以来、木村は親交の深い仲間や自身がリスペクトするアーティストたちと共に作品づくりを重ねてきた。ソロ4作目となる本作でもそのスタンスは変わらないが、これまで以上に自ら制作へ深く関わり、新たな表現にも積極的に挑戦している。

ONE OK ROCKのTakaとは、楽曲提供という枠を超え、両者が何度も意見交換を重ねながら作品を構築。互いの感性をぶつけ合いながら生まれた楽曲は、本作を象徴する一曲となっている。

また、憂歌団の木村充揮、そして明石家さんまとは、これまで木村が本格的に取り組んだことのないブルースに挑戦。奥田民生提供曲では、木村本人の希望によりダンサブルなアレンジを採用。楽曲中に使用されるSEにも本人のアイデアが随所に盛り込まれており、遊び心あふれる作品に仕上がっている。

山崎まさよしのデビュー30周年を記念したトリビュート企画の一環として制作され、今週配信がスタートした「セロリ」も初回Ａ盤Ｂ盤に収録される。

また本日公開されたジャケット写真は、木村拓哉の存在感をストイックなモノクロームで表現。深みのある表情を際立たせるビジュアルの上に、本人直筆によるタイトル「Checkpoint」を鮮烈な赤で重ねることで、本作に込めた想いと覚悟をダイナミックに刻み込んだ印象的なアートワークとなっている。

購入者特典として本人参加のスペシャルイベントや、ライブツアーのリハーサル観覧といった貴重な体験型企画の実施も決定。

9月からは、アルバムタイトルを冠した全国ツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」がスタートする。