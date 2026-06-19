この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ライギョの稚魚飼育３ヶ月！奇形の個体が…」と題した動画を公開しました。動画では、ライギョの稚魚の成長記録とともに、水槽の環境整備や個性的な稚魚の姿が収められています。



飼育80日目を迎えたライギョの稚魚たちは、初期の小さく真っ黒な姿から見違えるほど大きくなり、初期飼料のブラインシュリンプを無事に卒業しました。現在はクリル（乾燥オキアミ）や乾燥赤虫には飛びつくようによく食いつくものの、人工飼料はまだ苦手な様子です。さらに、食べ残しなどで水槽の前面が濁り始めたため、投稿者は濾過フィルターの強化に踏み切ります。「新しく外部フィルターセットするのってなんか好きなんだよね」と手際よく機材を組み立てて稼働させると、1時間半後には見違えるほど透明度の高い水へと改善しました。



水がきれいになったことで、泳ぎ回る稚魚たちの個性もはっきりと観察できるようになりました。エラが透けて赤く見える「透明鱗」の珍しい個体に加え、他の稚魚よりも下アゴがしゃくれたように突き出たユニークな姿の稚魚を発見。投稿者は自身が別水槽で飼育する特徴的なアゴを持つナマズになぞらえ、「アントニオっぽい個体が1匹いたんですよ」と、その可愛らしい姿にすっかり魅了された様子で語りました。



飼育開始から3ヶ月（90日目）を迎えると、稚魚たちはさらに逞しく成長しました。しかし、水槽のコケ取りや食べ残しの掃除役として同居させていたコイが、ライギョのエサを率先して横取りするようになり、「まるまると太っちゃって」と驚くほど巨大化してしまいます。このままでは小さな稚魚が食べられてしまう危険性があるため、急遽コイを小さな個体と入れ替える対応が取られました。手厚いケアと愛情を受けながら、個性豊かに育つライギョたちの今後の成長記録からも目が離せません。