難関大に300人以上が合格する私立男子校「攻玉社中学校・高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……攻玉社中学校・高等学校】
▼東急目黒線「不動前駅」から徒歩2分の好立地
▼全校生徒数は、中高合わせて1444人
▼毎年およそ40人の帰国生を受け入れる「国際学級」、高校からは一般の生徒と同じクラスで学ぶ
▼授業の開始前に気持ちを整え集中するための「黙想」の伝統
▼ネイティブ教員による少人数制の英会話の授業で英語学習の基礎を身につける
▼地下2階には冷暖房完備の体育館や温水プールも！
＜J-POPの多様性を探究する高2生に密着＞
▼10倍の狭き門を突破し、東京大学の科学技術人材の育成プログラムに参加
▼AIの力も借りてプログラムを自作し、音楽チャートのデータを分析
▼いざ東大の研究室へ！ 果たして研究成果の報告は…？
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……攻玉社中学校・高等学校】
▼東急目黒線「不動前駅」から徒歩2分の好立地
▼全校生徒数は、中高合わせて1444人
▼毎年およそ40人の帰国生を受け入れる「国際学級」、高校からは一般の生徒と同じクラスで学ぶ
▼授業の開始前に気持ちを整え集中するための「黙想」の伝統
▼ネイティブ教員による少人数制の英会話の授業で英語学習の基礎を身につける
▼地下2階には冷暖房完備の体育館や温水プールも！
＜J-POPの多様性を探究する高2生に密着＞
▼10倍の狭き門を突破し、東京大学の科学技術人材の育成プログラムに参加
▼AIの力も借りてプログラムを自作し、音楽チャートのデータを分析
▼いざ東大の研究室へ！ 果たして研究成果の報告は…？