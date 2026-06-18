【甲府ひとり旅】昼から名店６軒飲み歩き・秘境角打ちと山梨名物グルメ旅
東京の都心からバスを使って甲府ひとり旅に行ってきました！
バスタ新宿から高速バスで約2時間で甲府駅へ。早速向かったのは創業300年以上続くうなぎ屋さん。老舗の深みを感じる絶品のうな重でした。次は甲府駅からはちょっと離れた秘境の角打ちへ。川沿いにある角打ちは独特の空気感、そして餃子がとても美味しかったです。その後、ホテルにチェックイン。少し休んだ後、ホテル目の前にあるどて焼きの名店へ。丁寧に煮込まれた豚ホルモンは柔らかくふわふわ。大将が注いでくれる梅割りでぶっ飛びました笑。リフレッシュするため、近くにある温泉の銭湯へ。その後、再びバスで甲府駅前へ。山梨特産の馬刺しやほうとうをつけ麺にした“おざら”という太麺好きにはたまらない名物を食べました。その後、ホテル近くの飲み屋で一杯。翌朝はチェックアウトして、そのまま朝7:30から開いている定食屋さんへ。朝10時からハムエッグとモツ煮で一杯。最高の目覚めでした！笑
東京都心から約2時間で行けて、名店揃いの甲府駅周辺！遊びに行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！
バスタ新宿から高速バスで約2時間で甲府駅へ。早速向かったのは創業300年以上続くうなぎ屋さん。老舗の深みを感じる絶品のうな重でした。次は甲府駅からはちょっと離れた秘境の角打ちへ。川沿いにある角打ちは独特の空気感、そして餃子がとても美味しかったです。その後、ホテルにチェックイン。少し休んだ後、ホテル目の前にあるどて焼きの名店へ。丁寧に煮込まれた豚ホルモンは柔らかくふわふわ。大将が注いでくれる梅割りでぶっ飛びました笑。リフレッシュするため、近くにある温泉の銭湯へ。その後、再びバスで甲府駅前へ。山梨特産の馬刺しやほうとうをつけ麺にした“おざら”という太麺好きにはたまらない名物を食べました。その後、ホテル近くの飲み屋で一杯。翌朝はチェックアウトして、そのまま朝7:30から開いている定食屋さんへ。朝10時からハムエッグとモツ煮で一杯。最高の目覚めでした！笑
東京都心から約2時間で行けて、名店揃いの甲府駅周辺！遊びに行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！
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チャンネル情報
温泉、旅館、美味しいもの、お酒が大好きで年に数回各地を旅しており、おすすめしたい宿や居酒屋を中心に動画にしてお届けしています。だいたい月2〜4本ペースで更新しています。みなさまの楽しい旅の参考に少しでもなれれば幸いです！