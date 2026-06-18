この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京の都心からバスを使って甲府ひとり旅に行ってきました！

バスタ新宿から高速バスで約2時間で甲府駅へ。早速向かったのは創業300年以上続くうなぎ屋さん。老舗の深みを感じる絶品のうな重でした。次は甲府駅からはちょっと離れた秘境の角打ちへ。川沿いにある角打ちは独特の空気感、そして餃子がとても美味しかったです。その後、ホテルにチェックイン。少し休んだ後、ホテル目の前にあるどて焼きの名店へ。丁寧に煮込まれた豚ホルモンは柔らかくふわふわ。大将が注いでくれる梅割りでぶっ飛びました笑。リフレッシュするため、近くにある温泉の銭湯へ。その後、再びバスで甲府駅前へ。山梨特産の馬刺しやほうとうをつけ麺にした“おざら”という太麺好きにはたまらない名物を食べました。その後、ホテル近くの飲み屋で一杯。翌朝はチェックアウトして、そのまま朝7:30から開いている定食屋さんへ。朝10時からハムエッグとモツ煮で一杯。最高の目覚めでした！笑

東京都心から約2時間で行けて、名店揃いの甲府駅周辺！遊びに行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！

YouTubeの動画内容

03:56

創業300年超の老舗「黒駒楼」で絶品うな重
08:16

川沿いに佇む秘境角打ち「プチSHOP 甲府1号店」
15:56

「元祖どてやき 下條」で名物どてやきとぶどうワリ
22:26

「ちよだ」で馬刺しと山梨名物のおざら
28:40

老舗定食屋「稲荷家」のハムエッグともつ皿で朝飲み

関連記事

コスパ最強の激安酒場から老舗まで！新橋ひとり飲みを満喫する名店5選

コスパ最強の激安酒場から老舗まで！新橋ひとり飲みを満喫する名店5選

 茶色いものは美味しい！ひつまぶしや味噌カツなど絶対外せない老舗名店6選

茶色いものは美味しい！ひつまぶしや味噌カツなど絶対外せない老舗名店6選

 「最長22時間滞在」山奥の秘境宿で絶景露天風呂と美食を堪能する大人旅

「最長22時間滞在」山奥の秘境宿で絶景露天風呂と美食を堪能する大人旅
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

瓶ビール班長の旅ログ_icon

瓶ビール班長の旅ログ

YouTube チャンネル登録者数 3.47万人 72 本の動画
温泉、旅館、美味しいもの、お酒が大好きで年に数回各地を旅しており、おすすめしたい宿や居酒屋を中心に動画にしてお届けしています。だいたい月2〜4本ペースで更新しています。みなさまの楽しい旅の参考に少しでもなれれば幸いです！
youtube.com/channel/UC873ykBkc2HTM249SN9byUg YouTube