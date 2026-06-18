この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京の都心からバスを使って甲府ひとり旅に行ってきました！



バスタ新宿から高速バスで約2時間で甲府駅へ。早速向かったのは創業300年以上続くうなぎ屋さん。老舗の深みを感じる絶品のうな重でした。次は甲府駅からはちょっと離れた秘境の角打ちへ。川沿いにある角打ちは独特の空気感、そして餃子がとても美味しかったです。その後、ホテルにチェックイン。少し休んだ後、ホテル目の前にあるどて焼きの名店へ。丁寧に煮込まれた豚ホルモンは柔らかくふわふわ。大将が注いでくれる梅割りでぶっ飛びました笑。リフレッシュするため、近くにある温泉の銭湯へ。その後、再びバスで甲府駅前へ。山梨特産の馬刺しやほうとうをつけ麺にした“おざら”という太麺好きにはたまらない名物を食べました。その後、ホテル近くの飲み屋で一杯。翌朝はチェックアウトして、そのまま朝7:30から開いている定食屋さんへ。朝10時からハムエッグとモツ煮で一杯。最高の目覚めでした！笑



東京都心から約2時間で行けて、名店揃いの甲府駅周辺！遊びに行こうと思っている方は是非参考にしてみてください！