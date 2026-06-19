新宿のホテルランチ3選。北京ダックや乾杯スパークリング付きも！非日常を味わう女子会ランチ
◆新宿のホテルランチ3選。北京ダックや乾杯スパークリング付きも！非日常を味わう女子会ランチ
画像：サザンタワーダイニング／小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
新宿で少し特別なランチを楽しみたい日には、ホテルレストランという選択肢を。今回は、憧れホテルで気軽に味わえるランチコースをセレクト！ 誕生日や記念日のお祝いはもちろん、久しぶりに集まる女友達とのランチ会にもぴったり。料理のおいしさに加え、景色や空間も楽しめるホテルレストランで、この季節ならではの華やかな時間を過ごしてみて。
この記事の要約レポート
・新宿のホテルレストランで楽しめる、女子会におすすめのランチプランを厳選
・サザンタワーダイニング／小田急ホテルセンチュリーサザンタワー（新宿）：地上100mの絶景とともに楽しむプリフィクスランチ。メッセージ付きデザートでお祝い女子会にも
・翡翠宮／ハイアットリージェンシー東京（都庁前）：北京ダック付きの女性限定ランチコース。伝統とモダンが融合した空間で味わう本格中国料理
・District-Brasserie,Bar,Lounge／キンプトン新宿東京（新宿）：NYブラッスリーのような空間で、お肉もお魚も楽しめる欲張りランチコースを満喫
◆サザンタワーダイニング／小田急ホテルセンチュリーサザンタワー（新宿）
写真はイメージです
地上100mの絶景ランチで非日常のお祝い女子会を
新宿にある「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」の20階に位置する「サザンタワーダイニング」。オープンキッチンのライブ感や、地上100mから見渡す圧倒的なパノラマビューが広がる、開放感たっぷりの特別な空間。
こちらのホテルランチでおすすめなのが、土日祝日限定の「プリフィクスランチ」。まずは華やかなスパークリングワインで乾杯。気になるコースは、前菜、メインディッシュ、食後のデザートまで、すべて自分の好きなメニューを選べるスタイル。その日の気分に合わせたお気に入りの組み合わせで、フレンチテイストの充実した料理を堪能できる。
さらに、デザートにはメッセージを添えられるサービスも。いつもがんばる自分へのプチご褒美にはもちろん、友達との特別な記念日をお祝いする贅沢な女子会にもぴったり。大都会の景色を見下ろす非日常的な空間で、心ときめく楽しいひとときを過ごして。
【プリフィクスランチ】選べる前菜やメイン、デザートなど+乾杯スパークリングワイン+メッセージサービス
店舗名：サザンタワーダイニング／小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
住所：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー 20F
提供期間：〜2026/8/31（月）
料金：4,320円
※税・サ込
◆翡翠宮／ハイアット リージェンシー 東京（都庁前）
写真はイメージです
贅沢な北京ダックも。洗練されたモダン中国料理で大人のご褒美ランチ
都庁前駅直結の「ハイアット リージェンシー 東京」内に佇む、ホテルとともに45年以上の歴史を歩んできた中国料理「翡翠宮」。洗練された空間で、北京・上海料理の伝統を継承する料理長による奥深い逸品の数々がいただける。
平日に訪れる女子会なら、女性限定の ランチセット「蓮華」がおすすめ。気になる内容は、高級食材である北京ダックが付いたバラエティプレートを中心に、前菜三種盛りやスープ、点心、炒飯など、お店で人気のメニューが全6皿も並ぶ贅沢なラインナップ。メニューはシーズンごとに変わるため、訪れるたびに新たな美味しさに出会える。
さらに食後には、コーヒーまたは紅茶が付いてくるのもうれしいポイント。明るく落ち着いた店内で、極上の中国料理を満喫しながら、日頃がんばる女友達とお互いを労う特別なご褒美タイムを。
【ランチ蓮華】前菜三種盛りや北京ダック、点心、炒飯など全6皿+コーヒーor紅茶（女性・平日限定）
店舗名：翡翠宮／ハイアット リージェンシー 東京
住所：東京都新宿区西新宿2-7-2 ハイアット リージェンシー 東京 1F
提供期間：通年
料金：5,900円
※税・サ込
◆District - Brasserie, Bar, Lounge／キンプトン新宿東京（新宿）
写真はイメージです
NYの空気を感じる空間で、お肉もお魚も大満足の欲張りモダンランチ
新宿のラグジュアリーホテル「キンプトン新宿東京」内にお店を構える「District - Brasserie, Bar, Lounge」。まるでニューヨークのブラッスリーに迷い込んだかのようなスタイリッシュでアートな空間が広がり、一歩足を踏み入れるだけで非日常の気分に浸ることができる。
こちらの定番ランチコースは、「お肉もお魚も両方食べたい」という欲張りをかなえてくれるうれしい3品構成。選べる前菜、スープ、選べるメインがセットになっており、お肉もセレクトできるボリューム満点の前菜が魅力。メインにお魚をチョイスしても大満足できる、シェフの工夫が凝らされた料理の数々が堪能できる。
見た目にも華やかな料理は、素材の旨みを引きだしたこだわりの味わい。たっぷりの前菜を友達と少しずつシェアして楽しむのもおすすめ。ラグジュアリーなモダン空間で、いつもより少し贅沢でおしゃれな女子会を心ゆくまで楽しんで。
【選べる全3皿】定番ランチコース
店舗名：District - Brasserie, Bar, Lounge／キンプトン新宿東京
住所：東京都新宿区西新宿3丁目4-7 キンプトン新宿東京 2F
提供期間：通年
料金：5,750円
※税・サ込
画像：サザンタワーダイニング／小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
新宿で少し特別なランチを楽しみたい日には、ホテルレストランという選択肢を。今回は、憧れホテルで気軽に味わえるランチコースをセレクト！ 誕生日や記念日のお祝いはもちろん、久しぶりに集まる女友達とのランチ会にもぴったり。料理のおいしさに加え、景色や空間も楽しめるホテルレストランで、この季節ならではの華やかな時間を過ごしてみて。
・新宿のホテルレストランで楽しめる、女子会におすすめのランチプランを厳選
・サザンタワーダイニング／小田急ホテルセンチュリーサザンタワー（新宿）：地上100mの絶景とともに楽しむプリフィクスランチ。メッセージ付きデザートでお祝い女子会にも
・翡翠宮／ハイアットリージェンシー東京（都庁前）：北京ダック付きの女性限定ランチコース。伝統とモダンが融合した空間で味わう本格中国料理
・District-Brasserie,Bar,Lounge／キンプトン新宿東京（新宿）：NYブラッスリーのような空間で、お肉もお魚も楽しめる欲張りランチコースを満喫
◆サザンタワーダイニング／小田急ホテルセンチュリーサザンタワー（新宿）
写真はイメージです
地上100mの絶景ランチで非日常のお祝い女子会を
新宿にある「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」の20階に位置する「サザンタワーダイニング」。オープンキッチンのライブ感や、地上100mから見渡す圧倒的なパノラマビューが広がる、開放感たっぷりの特別な空間。
こちらのホテルランチでおすすめなのが、土日祝日限定の「プリフィクスランチ」。まずは華やかなスパークリングワインで乾杯。気になるコースは、前菜、メインディッシュ、食後のデザートまで、すべて自分の好きなメニューを選べるスタイル。その日の気分に合わせたお気に入りの組み合わせで、フレンチテイストの充実した料理を堪能できる。
さらに、デザートにはメッセージを添えられるサービスも。いつもがんばる自分へのプチご褒美にはもちろん、友達との特別な記念日をお祝いする贅沢な女子会にもぴったり。大都会の景色を見下ろす非日常的な空間で、心ときめく楽しいひとときを過ごして。
【プリフィクスランチ】選べる前菜やメイン、デザートなど+乾杯スパークリングワイン+メッセージサービス
店舗名：サザンタワーダイニング／小田急ホテルセンチュリーサザンタワー
住所：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー 20F
提供期間：〜2026/8/31（月）
料金：4,320円
※税・サ込
◆翡翠宮／ハイアット リージェンシー 東京（都庁前）
写真はイメージです
贅沢な北京ダックも。洗練されたモダン中国料理で大人のご褒美ランチ
都庁前駅直結の「ハイアット リージェンシー 東京」内に佇む、ホテルとともに45年以上の歴史を歩んできた中国料理「翡翠宮」。洗練された空間で、北京・上海料理の伝統を継承する料理長による奥深い逸品の数々がいただける。
平日に訪れる女子会なら、女性限定の ランチセット「蓮華」がおすすめ。気になる内容は、高級食材である北京ダックが付いたバラエティプレートを中心に、前菜三種盛りやスープ、点心、炒飯など、お店で人気のメニューが全6皿も並ぶ贅沢なラインナップ。メニューはシーズンごとに変わるため、訪れるたびに新たな美味しさに出会える。
さらに食後には、コーヒーまたは紅茶が付いてくるのもうれしいポイント。明るく落ち着いた店内で、極上の中国料理を満喫しながら、日頃がんばる女友達とお互いを労う特別なご褒美タイムを。
【ランチ蓮華】前菜三種盛りや北京ダック、点心、炒飯など全6皿+コーヒーor紅茶（女性・平日限定）
店舗名：翡翠宮／ハイアット リージェンシー 東京
住所：東京都新宿区西新宿2-7-2 ハイアット リージェンシー 東京 1F
提供期間：通年
料金：5,900円
※税・サ込
◆District - Brasserie, Bar, Lounge／キンプトン新宿東京（新宿）
写真はイメージです
NYの空気を感じる空間で、お肉もお魚も大満足の欲張りモダンランチ
新宿のラグジュアリーホテル「キンプトン新宿東京」内にお店を構える「District - Brasserie, Bar, Lounge」。まるでニューヨークのブラッスリーに迷い込んだかのようなスタイリッシュでアートな空間が広がり、一歩足を踏み入れるだけで非日常の気分に浸ることができる。
こちらの定番ランチコースは、「お肉もお魚も両方食べたい」という欲張りをかなえてくれるうれしい3品構成。選べる前菜、スープ、選べるメインがセットになっており、お肉もセレクトできるボリューム満点の前菜が魅力。メインにお魚をチョイスしても大満足できる、シェフの工夫が凝らされた料理の数々が堪能できる。
見た目にも華やかな料理は、素材の旨みを引きだしたこだわりの味わい。たっぷりの前菜を友達と少しずつシェアして楽しむのもおすすめ。ラグジュアリーなモダン空間で、いつもより少し贅沢でおしゃれな女子会を心ゆくまで楽しんで。
【選べる全3皿】定番ランチコース
店舗名：District - Brasserie, Bar, Lounge／キンプトン新宿東京
住所：東京都新宿区西新宿3丁目4-7 キンプトン新宿東京 2F
提供期間：通年
料金：5,750円
※税・サ込