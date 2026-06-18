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料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【冷やしうまかっちゃん】この夏ハマる！さっぱりコク旨な冷やし豚骨ラーメン【しっとりささみ】」と題した動画を公開しました。人気の袋麺「うまかっちゃん」を使用し、暑い夏にぴったりのさっぱりとした冷やし豚骨ラーメンを作るアレンジレシピを紹介しています。



調理の大きなポイントは、付属の「調味オイル」の使い方です。動画では、電子レンジでしっとりと火を通した鶏ささみに調味オイルを和え、「しっとりささみのオイル和え」を作ります。下味はささみにかけた料理酒の塩分で整えます。



スープ作りでは、丼に粉末調味料、砂糖、ごま油を入れ、少量の熱湯でしっかり溶かした後に冷水を加えます。茹でて流水でしっかり洗い、水気を切った麺をスープに入れ、氷を加えて冷やします。先ほどのささみのオイル和えや、きゅうり、メンマなどをトッピングすれば完成です。動画では、冷たくてコクのあるさっぱりとした豚骨スープが、暑い日におすすめだとアピールしています。



いつもの袋麺が冷たいご馳走に早変わりするこのレシピ。暑さで食欲がない時など、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・うまかっちゃん 1袋

・鶏ささみ 1本

・料理酒 大さじ1/2

・砂糖 小さじ1/2

・ごま油 小さじ1

・熱湯 80ml

・冷水 100ml

・氷 約100g

・お好みのトッピング（きゅうりの細切り、メンマ、ゆで卵、ミニトマト、長ネギ小口切り、紅生姜など）



［作り方］

1. 耐熱皿に鶏ささみをのせ、料理酒大さじ1/2をかける。電子レンジ（200W）でじっくりと火が通るまで加熱する。

2. 加熱したささみを火傷に注意しながら手でほぐし、うまかっちゃん付属の調味オイルを加えて和えておく。

3. 丼にうまかっちゃんの粉末調味料、砂糖小さじ1/2、ごま油小さじ1を入れる。

4. 丼に熱湯80mlを注いでしっかりと混ぜ合わせた後、冷水100mlを加えてさらに混ぜ、待機させておく。

5. 鍋に湯を沸かし、うまかっちゃんの麺をお好みの固さに合わせて3～4分茹でる。

6. 茹で上がった麺を湯切りし、流水でしっかりと洗って水気をきっちりと切る。

7. (4)のスープに麺を入れ、氷約100gを加えて混ぜて冷やす。

8. 麺を整え、(2)のささみ、きゅうりの細切り、メンマ、ミニトマト、ゆで卵、長ネギ小口切り、紅生姜などをトッピングして完成。