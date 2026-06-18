夏にぴったり！うまかっちゃんアレンジ「絶品！冷やし豚骨ラーメン」の作り方
AIライター自動執筆記事
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料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【冷やしうまかっちゃん】この夏ハマる！さっぱりコク旨な冷やし豚骨ラーメン【しっとりささみ】」と題した動画を公開しました。人気の袋麺「うまかっちゃん」を使用し、暑い夏にぴったりのさっぱりとした冷やし豚骨ラーメンを作るアレンジレシピを紹介しています。
調理の大きなポイントは、付属の「調味オイル」の使い方です。動画では、電子レンジでしっとりと火を通した鶏ささみに調味オイルを和え、「しっとりささみのオイル和え」を作ります。下味はささみにかけた料理酒の塩分で整えます。
スープ作りでは、丼に粉末調味料、砂糖、ごま油を入れ、少量の熱湯でしっかり溶かした後に冷水を加えます。茹でて流水でしっかり洗い、水気を切った麺をスープに入れ、氷を加えて冷やします。先ほどのささみのオイル和えや、きゅうり、メンマなどをトッピングすれば完成です。動画では、冷たくてコクのあるさっぱりとした豚骨スープが、暑い日におすすめだとアピールしています。
いつもの袋麺が冷たいご馳走に早変わりするこのレシピ。暑さで食欲がない時など、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・うまかっちゃん 1袋
・鶏ささみ 1本
・料理酒 大さじ1/2
・砂糖 小さじ1/2
・ごま油 小さじ1
・熱湯 80ml
・冷水 100ml
・氷 約100g
・お好みのトッピング（きゅうりの細切り、メンマ、ゆで卵、ミニトマト、長ネギ小口切り、紅生姜など）
［作り方］
1. 耐熱皿に鶏ささみをのせ、料理酒大さじ1/2をかける。電子レンジ（200W）でじっくりと火が通るまで加熱する。
2. 加熱したささみを火傷に注意しながら手でほぐし、うまかっちゃん付属の調味オイルを加えて和えておく。
3. 丼にうまかっちゃんの粉末調味料、砂糖小さじ1/2、ごま油小さじ1を入れる。
4. 丼に熱湯80mlを注いでしっかりと混ぜ合わせた後、冷水100mlを加えてさらに混ぜ、待機させておく。
5. 鍋に湯を沸かし、うまかっちゃんの麺をお好みの固さに合わせて3～4分茹でる。
6. 茹で上がった麺を湯切りし、流水でしっかりと洗って水気をきっちりと切る。
7. (4)のスープに麺を入れ、氷約100gを加えて混ぜて冷やす。
8. 麺を整え、(2)のささみ、きゅうりの細切り、メンマ、ミニトマト、ゆで卵、長ネギ小口切り、紅生姜などをトッピングして完成。
調理の大きなポイントは、付属の「調味オイル」の使い方です。動画では、電子レンジでしっとりと火を通した鶏ささみに調味オイルを和え、「しっとりささみのオイル和え」を作ります。下味はささみにかけた料理酒の塩分で整えます。
スープ作りでは、丼に粉末調味料、砂糖、ごま油を入れ、少量の熱湯でしっかり溶かした後に冷水を加えます。茹でて流水でしっかり洗い、水気を切った麺をスープに入れ、氷を加えて冷やします。先ほどのささみのオイル和えや、きゅうり、メンマなどをトッピングすれば完成です。動画では、冷たくてコクのあるさっぱりとした豚骨スープが、暑い日におすすめだとアピールしています。
いつもの袋麺が冷たいご馳走に早変わりするこのレシピ。暑さで食欲がない時など、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・うまかっちゃん 1袋
・鶏ささみ 1本
・料理酒 大さじ1/2
・砂糖 小さじ1/2
・ごま油 小さじ1
・熱湯 80ml
・冷水 100ml
・氷 約100g
・お好みのトッピング（きゅうりの細切り、メンマ、ゆで卵、ミニトマト、長ネギ小口切り、紅生姜など）
［作り方］
1. 耐熱皿に鶏ささみをのせ、料理酒大さじ1/2をかける。電子レンジ（200W）でじっくりと火が通るまで加熱する。
2. 加熱したささみを火傷に注意しながら手でほぐし、うまかっちゃん付属の調味オイルを加えて和えておく。
3. 丼にうまかっちゃんの粉末調味料、砂糖小さじ1/2、ごま油小さじ1を入れる。
4. 丼に熱湯80mlを注いでしっかりと混ぜ合わせた後、冷水100mlを加えてさらに混ぜ、待機させておく。
5. 鍋に湯を沸かし、うまかっちゃんの麺をお好みの固さに合わせて3～4分茹でる。
6. 茹で上がった麺を湯切りし、流水でしっかりと洗って水気をきっちりと切る。
7. (4)のスープに麺を入れ、氷約100gを加えて混ぜて冷やす。
8. 麺を整え、(2)のささみ、きゅうりの細切り、メンマ、ミニトマト、ゆで卵、長ネギ小口切り、紅生姜などをトッピングして完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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