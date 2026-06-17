【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年6月22日〜6月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月22日〜6月28日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『ちゃんと向き合うようにします』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の中で守りたいものがわかっています。これまでそれを守ろうとしなかったことがあることも痛感しているでしょう。仕事や公の場では、自分のこだわりや理想をあまり出さないようにします。ただ平和にミスなく過ごせるようにしていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
「相手を大切にすること」を真剣に考えていきます。そしてそれを少しずつ実行していきます。地味でも傷付け合わない大切さみたいなものを知るでしょう。シングルの方は、沢山のこだわりがある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらのことを完全に信頼しているわけではないようです。
｜時期｜
6月23日 生真面目に見せる ／ 6月28日 献身的に動く
｜ラッキーアイテム｜
デザート
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞